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Недавно в прокат вышел «Малыш на драйве» — один из лучших фильмов лета, который может похвастаться не только оригинальным авторским почерком и отменным актерским ансамблем, но и блестящим использованием популярной музыки.

Доказывая, что искусством компиляции великого саундтрека в совершенстве владеет не только Тарантино. Вспоминаем 10 фильмов с идеальным музыкальным вкусом, каждому из которых меньше 10 лет.

«Каждому своё»

Так называемый «духовный сиквел» «Под кайфом и в смятении» в который уж раз продемонстрировал, что в музыке как индикаторе настроения Ричард Линклейтер разбирается едва ли не лучше всех в Голливуде (по воспоминаниям Мэттью МакКонахи, перед съемками оригинала режиссер раздал своим актерам кассеты с песнями, которые, по его мнению, должны были слушать их герои) — осваивая при этом диапазон от Pink Floyd до диско и от кантри до панка.

«Стражи Галактики»

Очередному блокбастеру кинематографической вселенной Marvel и одному из самых успешных саундтреков последних лет удалось немыслимое — своровать то, что уже воровал Тарантино («Hooked on a Feeling», что ж еще), и все равно прослыть оригиналами. В самом деле, делегировать в хит-парады сборник «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады 1970-х» в наше время под силу немногим.

«500 дней лета»

Рассуждая о музыке в категориях «Фанатика» — насколько велика зависимость между поп-музыкой и личной жизнью тех, кто ее слушает, — герой этого непревзойденного ромкома для любвеобильных юношей напрашивается на веский саундтрек. И он не подводит — раня и вылечивая душу песнями The Smiths, Саймона с Гарфанкелом и Регины Спектор (а также Нэнси Синатры и Pixies в караоке-исполнении звезд фильма).

«Молодость»

Вероятно, главный сюрприз этого рейтинга, трагикомедия оскароносного итальянца Паоло Соррентино («Великая красота») рассказывает о пенсионных буднях прославленного композитора (Майкл Кейн), но одной классикой не ограничивается — изобретательно ротируя Sun Kil Moon с Godspeed You! Black Emperor и зарабатывая номинацию на «Оскар» за финальную «Simple Song».

«Великий Гэтсби»

Продюсер саундтрека Jay Z постарался на славу — эпические вечеринки Джея Гэтсби (Леонардо ДиКаприо) и трагические подробности их с Дэйзи Бьюкенен (Кэри Маллиган) романа озвучила дрим-тим в составе Ланы Дель Рей, The xx, Джека Уайта, самого Jay Z (с Канье Уэстом) и его законной супруги (с Андре 3000 и гипнотической перелицовкой лучшей песни Эми Уайнхаус).

«Синг стрит»

Не «Однажды» (фильм отметил 10-летие и эту рубрику, вы не поверите, покинул), но дважды в одну и ту же лузу угодил специализирующийся на маленьких, но гордых инди-мюзиклах Джон Карни, на сей раз снявший трагикомедию о взрослении в Дублине 1980-х — под неотразимые хиты Motörhead, Duran Duran и The Jam и оригинальные песни в исполнении титульного школьного ансамбля.

«Драйв»

Один из немногих по-настоящему культовых саундтреков последней декады — тематическими концертами, нарядными переизданиями на цветном виниле и вдохновленными им кавер-версиями, которые еще лучше оригинала (London Grammar с «Nightcall»). Еще один беспардонный трибьют 1980-м с их романтическим синтипопом — деталь, врезающаяся в память не меньше, чем скорпион на спине Райана Гослинга.

«Малыш на драйве»

Jukebox-мюзикл Эдгара Райта отправляется прямиком в Топ-3 — под триумфальные аккорды «Egyptian Reggae», «Hocus Pocus», «Brighton Rock» и других песен, стараниями «Малыша на драйве» более или менее обреченных зажить новой прекрасной жизнью. На то, впрочем, был и расчет — по признанию режиссера, он сначала собрал саундтрек, а уже потом начал думать о том, что и как он будет сопровождать.

«Внутри Льюиса Дэвиса»

Последний шедевр братьев Коэн — незабываемая прогулка по нью-йоркской фолк-сцене начала 1960-х: всамделишный Боб Дилан готовится к дебюту, а вымышленный Льюин Дэвис путешествует из ниоткуда в никуда с акустической гитарой в одной руке и чужим котом в другой — под меланхоличные и юмористические золотые стандарты в исполнении играющих в фильме актеров во главе с Оскаром Айзеком (и включая Джастина Тимберлейка).

«Бесславные ублюдки»

То, что он не единственный, не означает, что он перестал быть лучшим: заметно сдав как режиссер, Квентин Тарантино остается великим компилятором музыки к своим фильмам — в основном старой, преимущественно инструментальной (Эннио Морриконе — наше все), зачастую украденной из других фильмов («Cat People» Дэвида Боуи) и всегда уместной. Ничем не хуже и собранный по идентичной модели саундтрек к «Джанго освобожденному».

Источник: elle.ru