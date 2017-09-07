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В начавшемся телесезоне нас ожидают интригующие новинки и возвращение уже полюбившихся шоу, оборвавшихся, как всегда, на самом интересном месте.

Жестяная звезда (Tin Star)

фото: кадр из сериала

Вместе с женой и дочерью бывший лондонский детектив Джим Уорт (Тим Рот), оставивший прошлую работу при неприятных обстоятельствах, перебирается в небольшой канадский городок, спрятанный в Скалистых горах. Здесь он надеется забыть о своем прошлом и начать жизнь с чистого листа в качестве шерифа. Но спокойствие города нарушается, когда происходит жестокое убийство девушки. Джим подозревает, что виновником является кто-то из мигрантов, работающих в только открывшемся нефтеочистительном заводе. Через своего представителя, таинственную мисс Брэдшоу (Кристина Хендрикс), компания безуспешно пытается убедить Уорта закрыть глаза на преступление. Их конфликт грозит тяжкими последствиями, как самим участникам, так и всему городу. В качестве автора сериала выступил Роуэн Жоффе, который ранее был ответственен за сценарии к фильмам «28 недель спустя» и «Американец», что обещает нам напряженный триллер с морально неоднозначными героями.

Дата выхода: 7 сентября

Хороший доктор (The Good Doctor)

фото: кадр из сериала

Шон Мерфи – гениальный молодой хирург, которому были поставлены диагнозы аутизм и савантизм – у таких людей, несмотря на отклонения в развитии, проявляются выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний. Из-за этого в родном провинциальном городке он подвергался нападкам со стороны местных жителей и даже собственного отца. Увидеть необыкновенные способности у Шона удалось лишь его наставнику, доктору Аарону Глассману. Мужчина убеждает совет директоров своей клиники в Сан-Хосу принять Мерфи на работу. Коллеги с большим скептицизмом относятся к новичку, в том числе из-за сложности общения с ним, но увидев Шона за работой, они быстро изменяют свое мнение. Автором идеи является Дэвид Шор, знакомый всем нам по хитовому «Доктору Хаусу», а главную роль исполнил Фредди Хаймор, снимавшийся ранее в «Мотеле Бейтсов» и «Чарли и шоколадная фабрика».

Дата выхода: 25 сентября

Орвилл (The Orville)

фото: кадр из сериала

2400-е годы. Благодаря научному прорыву, люди освоили дальние полоты в космос и встретили множество инопланетных рас. Капитан-недотепа Эд Мерсер (Сет МакФарлейн) с детства вести исследовательскую деятельность и открывать для человечества новые планеты, но начальство опасается выделять под его командование звездолет и команду. Все же мужчине улыбается удача, когда поступает распоряжение о необходимости укомплектовать штат трех тысяч простаивающих кораблей. Космический флот Земли дает ему исследовательский корабль «Орвилл». Радости Мерсера приходит конец, когда он узнает, что первым помощником назначена его бывшая жена Келли Грейсон (Эдрианн Палики). Вместе с ней и экипажем из людей и инопланетян Эду предстоит побывать в неизведанных частях Вселенной, решая при этом, как проблемы жителей целых планет, так и свои личные.

Автор идеи, а по совместительству создатель «Гриффинов», «Теда» и «Американского папаши» уже признавался в любви к космосу, подарив нам документальный сериал «Космос: пространство и время». В этот же раз он подошел к теме со свойственным ему юмором, а в качестве главного источника вдохновения выбрал культовый «Звездный путь».

Дата выхода: 10 сентября

Мистер Робот (Mr. Robot)

Эксперт по кибербезопасности и гениальный хакер Эллиот Алдерсон (Рами Малек) страдает от социофобии, диссоциального расстройства личности и хронической депрессии. Душевную боль он пытается заглушить наркотиками, а общению с людьми предпочитает взлом их профилей в социальных сетях. Днем парень работает в компании, которая разрабатывает защиту для компьютерных сетей корпораций, а ночью задействует свои способности, чтобы раскрывать миру пугающие подробности жизни обычных на первый взгляд жителей Нью-Йорка. Эллиота многое не устраивает в современном обществе, которое по его мнению переполнено ложью и лицемерием. Однажды его завербовывает в хакерскую группировку некий Мистер Робот (Кристиан Слэйтер), собирающийся разрушить транснациональные корпорации, которые управляют миром на свое усмотрение. Но со временем Эллиот понимает, что мотивы его лидера не так чисты и благородны.

Несмотря на большой успех первого сезона, который среди прочего завоевал 2 премии «Золотой глобус», во втором сезоне «Мистер Робот» быстро растерял интерес публики, его рейтинги упали на 40%. Желая вернуть зрителей, автор сериала Сэм Эсмейл обещает в третьем сезоне усилить психологическое напряжение в сюжете и раскрыть персонажей с неочевидных сторон.

Дата выхода: 11 октября

Викинги (Vikings)

фото: кадр из сериала

Драматический сериал, созданный Майклом Хёрстом, стал одним из немногих успешных художественных проектов канала «History», который специализируется на научно-популярных документальных программа. Сюжет сериала повествует о Рагнаре Лодброке (Трэвис Фиммел) - средневековом правителе Скандинавии, который был известен своими походами на Англию и Францию и считался сыном Одина. В четвертом сезоне авторы не побоялись гнева зрителей и убили главного героя. В пятом сезоне в центре событий окажутся его сыновья – Ивар (Алекс Хог Андерсон), Бьёрн (Александр Людвиг) и Флокки (Густаф Скарсгорд), которые отомстив за отца и короля Нортумбрии, развяжут гражданскую войну за власть. Распрями в стане норманнов воспользуются англичане и поведут против них свое войско под командованием Епископа Хегмундома (Джонатан Риз Майерс).

Дата выхода: 29 ноября

Чужестранка (Outlander)

фото: STARZ

Сериал «Чужестранка» основан на серии одноименных романов Дианы Гэблдон, первая книга из которых внесена в список 200 лучших книг по версии BBC. По сюжету замужняя медсестре Клэр Рендалл (Катрина Балф), во время прогулки наталкивается на древний кельтский круг камней. Прикоснувшись к одному из них она в тот же час - из 1945 года в 1743. Женщине удалось привыкнуть к нравам чужого мира и даже найти новую любовь - благородного шотландского горца Джейми Фрейзера (Сэм Юэн). Второй сезон закончился на оптимистической ноте. Спустя 20 лет после того, как Клэр Рэндалл смогла вернуться в XX век с помощью магического каменного круга, она узнаёт, что её возлюбленный Джейми Фрейзер выжил. Любовь, которую Клэр хранила к нему все эти годы, заставляет её вернуться в Шотландию 18 века. Третий сезон основан на романе «Путешественница» и расскажет о поисках Клэр своего возлюбленного.

Дата выхода: 10 сентября

Источник: HDFASHION