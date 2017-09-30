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Безответная любовь — это тот опыт, который лучше никогда не переживать. Но если с вами это все же случилось, обратитесь к опыту героев этих лент. Они учатся чувствовать и жить заново, изобретая свои рецепты от несчастной любви.

Иллюзия любви

Провинциальная Франция после Второй мировой войны. Юная Габриэль мечтает о страстных чувствах, и родители быстренько выдают ее замуж за человека, которого она не любит. Ее семейная жизнь — серая и скучная. Чтобы поправить нервы, Габриэль отправляется на воды. И там она встречает мужчину своей мечты — Андре залечивает раны на курорте.

Молодая женщина немедленно влюбляется в него, но через несколько дней ее любовник бесследно исчезает. С разбитым сердцем Габриэль возвращается домой и вскоре понимает, что беременна… «Иллюзия любви» наглядно демонстрирует, что экзальтированные мечтательницы могут пропустить не только счастье, но и значительный кусок своей жизни.

Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2016 году. Зрители после финала аплодировали стоя семь минут — кажется, лучшего признания и быть не может!

Любит/Не любит

У молодой писательницы Марго в жизни все хорошо, но в отношениях с мужем ей недостает романтики, но какова жизнь с романтиком? В поездке она знакомится с парнем Даниэлем, который оказывается ее соседом по дому. Она не в силах сопротивляться влечению, и между Марго и Даниэлем начинается роман.

Но в какой-то момент молодой женщине придется выбрать между своими мужчинами, однако этого она сделать не может. И не хочет… Фильм имеет очень традиционную развязку: обычно так и заканчивают сюжеты о парах, в отношения которых вклинивается третий. К слову, сценарий писался специально для артиста Сета Рогена, которому в фильме досталась роль отвергнутого супруга.

Кстати интересно, что существуют способы, которые помогут определить, что у мужчины был роман на отдыхе.

Возлюбленные

В центре сюжета — судьбы мамы Мадлен и ее взрослой дочери Веры. И у той и у другой — очень запутанные отношения с мужчинами. Мадлен бросает супруга, которого продолжает любить, а Вера уходит от своего молодого бойфренда к парню, который просто не в состоянии сделать ее счастливой. Фильм, довольно драматичный, скрашен музыкальными партиями и яркими картинками редких моментов счастья главных героев.

Лента транслирует старую как мир истину: с любимыми не расставайтесь. Но безответная любовь — не приговор, а болезнь, которую нужно пережить — приблизительно как тяжелый грипп.

В ленте главные женские роли сыграли Катрин Денев и ее дочь Кьяра Мастроянни. А мужа Мадлен воплотил известный американский режиссер чешского происхождения Милош Форман.

Мой король

Сильная любовь не может длиться всю жизнь, не так ли? В один ужасный день Джорджио объявляет своей подруге Тони, что разлюбил ее, и уходит к другой. И как же заставить мужа бросить любовницу? Женщина не может смириться с этим, бесконечно прокручивая отчаянно счастливые эпизоды их любви.

Пронзительная история о женщине, которую вдруг бросил любимый. После ухода «своего короля» Тони попадает в реабилитационный центр — где не только восстанавливается после перелома, но и учится заново жить. Премьера фильма состоялась в Каннах, а чуть позже «Мой король» был номинирован на восемь премий «Сезар». Говорят, Венсан Кассель не был уверен, что получит эту роль, так как он счел своего персонажа «ограниченным», о чем и сообщил режиссеру. Но сыграл он очень емко и убедительно.

Балкон с видом на море

Еще один фильм о неразделенной любви. Марк — уверенный в себе мужчина, который живет на юге Франции. Он любит свою жену, обожает детей. Но в один день его мир распадается: появляется девушка, которая очень напоминает его первую любовь Кати. Тогда Марк жил в Алжире, и Кати разбила его сердце. И хотя это было в юности, боль и теперь все еще сильна. Мужчина не может успокоиться: он намерен выяснить, кто эта женщина и зачем явилась в его жизнь.

Фильм о том, что не стоит тревожить «призраков прошлого», ворошить то, что быльем поросло. Ведь никто не знает, к чему приведут поиски и какие роковые открытия ждут людей. Это кино сняла женщина-режиссер Николь Гарсиа. В чем-то он автобиографический — ведь Николь сама родилась в Алжире, где и провела ранние годы. Кстати, драма «Иллюзия любви» — тоже ее творение.

Я её любил. Я его любила

Люди всегда интересовались двумя вопросами: как остановить того, кто уходит, и как выставить того, кто не собирается уходить? В этом фильме нет ответов на эти вопросы, зато имеются отличные «декорации» к ним. Итак, молодая женщина Хлоя переживает драму: муж оставил ее и детей и ушел к другой. Как же вернуть мужа в семью? Неожиданно поддержку ей оказывает свекор: отец ее изменника-мужа.

Пожилой мужчина увозит Хлою в загородный дом, где рассказывает свою историю любви. Более двух десятков лет назад он встретил женщину своей мечты, но не смог оставить жену и сына…

Перед нами две одинаковые истории с разными финалами. Ведь в такой ситуации не существует правильного решения, есть только выбор каждого из нас.

Фильм снят по роману Анны Гавальда. Между прочим, она стала одним из соавторов ленты.

Валентинка

По сути, это драма двух супругов, которые когда-то любили друг друга. И он, и она по-своему пытаются реанимировать чувства, им кажется, что не все еще потеряно. Да, они еще нежны друг с другом и могут многое простить, но былой страсти и чувств уже не вернуть. И кто знает сколько действительно живет любовь?

Ситуация, которая хорошо знакома всем парам, потерявшим любовь. Оказывается, любовь может видоизменяться и принести разочарование.

К слову, сценарий писался специально под исполнителей главных ролей — Райана Гослинга и Мишель Уильямс. Начало съемок пришлось перенести: актриса Уильямс тогда потеряла своего возлюбленного Хита Леджера, погибшего от передозировки лекарств.

Любовь

Главный герой Мерфи просыпается после встречи Нового года. Его будит мать его бывшей подруги Электры, которая неожиданно пропала. И Мерфи вспоминает художницу Электру, которую обожал, но не смог удержать. Ведь в своих экспериментах в сексе он зашел слишком далеко, разрушив доверие и любовь Электры.

Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Так в двух словах можно представить это кино. А главная идея в том, что любовь — слишком хрупкое чувство, которое нужно беречь. Кстати экстрасенсы знают способы как привлечь любовь в свою жизнь.

Режиссером и сценаристом фильма выступил известный деятель кино Гаспар Ноэ. Идею фильма он вынашивал несколько десятилетий, даже когда-то предлагал сняться в нем молодым Монике Беллуччи и Венсану Касселю. В 2015 году лента произвела впечатление на критиков — большим количеством реалистичных сексуальных сцен.

500 дней лета

онкий и пронзительный фильм о самой настоящей безответной любви. Главный герой Том с первого взгляда влюбляется в новенькую девушку Саммер, но она его не замечает. Потом они начнут встречаться, но… Для Тома все происходящее — очень серьезно, а вот для Саммер — это всего лишь интрижка без обязательств.

Слоган «Это не любовная история, это — история о любви» о многом говорит. Главные герои еще переоценят свои отношения, но будет слишком поздно — для их любви. Так в жизни случается: за мишурой мы пропускаем настоящее чувство. А ведь известно, что не так просто найти свою любовь.

Фильм был номинирован на Золотой глобус, а для режиссера Марка Уэбба лента стала дебютной. К слову, Уэбб потом заявит о себе, сняв две части «Нового Человека-паука».

Наши любовники

В баре случайно знакомятся «два одиночества»: писатель Карлос и мечтательница Ирен. Они оба переживают несчастную любовь: и его, и ее оставили возлюбленные, а что уже сделаешь, если любовь не взаимна? Но Карлос и Ирен не теряются: они устраивают свидания вслепую и развлекаются как могут. Пока — впрочем, узнайте сами, что дальше будет с героями этой оптимистической ленты.

Главная идея фильма не в том, что тебя могут бросить, а в том — как ты сам распорядишься потом своей жизнью. Герои пострадают, но потом все же решат жить счастливо и влюбляться со взаимностью.

Интересно, что режиссер фильма Мигель Анхель Ламата несколькими годами ранее прославился эротической комедией «Неудовлетворенное сексуальное желание» — и у него отлично получается работать на стыке эротической мелодрамы и любовной истории.

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