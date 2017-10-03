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10 октября, в 19.00 в Доме Москвы в рамках цикла «Наше кино» проекта «Культурная линия» состоится встреча с выдающимся российским кинорежиссером, обладателем премий Венецианского кинофестиваля, «Кинотавра», «Ники» и трех серебряных медведей Берлинского кинофестиваля Вадимом Абдрашитовым.

Встреча состоится в киноконцертном зале Дома Москвы (Рига, ул. Марияс, 7). Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: кulturaslinija@gmail.com

Режиссер представит рижанам ретроспективу одной из своих самых знаковых картин «Время танцора», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей.

Вадим Юсупович Абдрашитов – народный артист России, член Союза кинематографистов России и правления Гильдии кинорежиссеров России, член жюри премии «Триумф», председатель Правления киностудии «Арк-фильм» киноконцерна Мосфильм, вице-президент Российской академии кинематографических искусств “Ника". Профессор, руководитель режиссерской мастерской во ВГИКе.

Режиссер, который настаивает на том, что кино – это прежде всего – искусство, а не индустрия.

В списке Абдрашитова – тринадцать фильмов, проходного - ни одного. Вместе со сценаристом Александром Миндадзе он создал свой кинематограф интеллектуальной драмы с острейшими нравственными коллизиями.

«Слово для защиты», «Парад планет», «Армавир», «Плюмбум, или Опасная игра», «Пьеса для пассажира», «Время танцора», «Магнитные бури» - показанные в этих фильмах события зачастую воплощались в жизнь с буквальной точностью.

Мы ничего не придумывали – просто видели те исторические процессы, которые были очевидны, - говорит режиссер.

Почти у всех картин Абдрашитова была трудная и вместе с тем очень интересная судьба.

Например, картину «Парад планет» начальство принимало в течение девяти месяцев, требуя поправок. А фильм в итоге получил главный приз кинофестиваля в Авеллино и специальный приз фестиваля в Сан-Ремо.

Фильм «Остановился поезд», за который Абдрашитов получил Государственную премию РСФСР, до выхода на экраны некоторое время лежал на полке. Его называли декадентским. За «антисоветский» фильм «Охота на лис» режиссера уволили с «Мосфильма». Правда, только на три дня. Картина «Слуга», удостоенная Государственной премии СССР, премии Альфреда Бауэра (за открытие новых путей в киноискусстве) и Премии Берлинского кинофестиваля, очень не понравилась Михаилу Горбачеву.

Однако самой сложной за свою 50-летнюю карьеру картиной режиссер называет «Время танцора». Съемки проходили в Крыму, Одессе и грузинском предгорье. В 1997 году, когда экономика недавно образовавшейся России была в упадке, найти финансирование было тяжело. Но фильм сняли. В картине «Время танцора» первую свою роль в кино сыграла Чулпан Хаматова, которой на момент съемок был 21 год. Ее утвердили в последний момент, когда на роль Кати уже была заявлена другая актриса.

В 1997 году казалось, что "Время танцора" отсылает к событиям войны в Чечне. Позже стало понятно, что фильм стал метафорой отнюдь не только того времени. Cам режиссёр считает, что сегодняшняя жизнь насыщает картину дополнительным смыслом.

Только что на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге кинематографисты и зрители отмечали юбилей картины Вадима Абдрашитова «Время танцора». На фестивале прошла ретроспектива картины и дискуссия зрителей с режиссером.

Фильм не репортаж, он создает обобщенный образ жизни после войны. Любой войны. Жизнь постоянно что-то добавляла к картине. К сожалению, она остается актуальной. Возможно, поэтому ее, мягко говоря, нечасто показывают по телевизору.

В послужном списке Абдрашитова есть действительно уникальные награды. Так, например, картина «Время танцора», удостоена призов киноакадемии "Ника", премии "Золотой Овен" и специального приза жюри МКФ в Локарно, получила в том числе редкий приз ЮНЕСКО "За распространение идей культуры мира и толерантности" МКФ "Сталкер-1998".

"Магнитные бури" завоевал призы за лучшую режиссуру на Первом международном кинофестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке (2003), "Золотой Овен" на кинофестивале "Киношок" (2003), а также премии "Ника" и "Золотой орел" (2004).

Все, что я сделал в кино – это гуманно. Всем героям в моих фильмах я сочувствую. Вроде хорошие люди, достойные счастья, но не получается со счастьем. Даже в картине «Плюмбум» - страшный мальчик, но мне его жаль, и без жалости я не снимаю кино. Если сегодня удалось бы найти деньги, я бы экранизировал «Героя нашего времени» - роман новаторский, пророческий.

Последний фильм Вадима Абдрашитова «Магнитные бури» вышел в 2003 году. С тех пор тишина. Хотя в планах – уже два фильма. Вадим Абдрашитов надеется, что в ближайшее время выйдет из кабинета на съемочную площадку. Сегодня Вадим Юсупович ведет активную преподавательскую деятельность. Он является профессором ВГИК, членом ученого совета ВГИК, руководителем мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма. Принимает очень активное участие в продвижении реформ в российском кинематографе и системе режиссерского образования. И считает, что кино должно воспитывать людей, которые будут задаваться вечными для России вопросами: что делать? Кто виноват?

А фильмы Абдрашитова как раз вскрывают код времени. Каждый фильм – определенный период истории страны. «Я думаю, если в кино есть что-то такое, что затрагивает душу, то это кино будут смотреть, и оно всегда найдет зрительский отклик,» - говорит режиссер.