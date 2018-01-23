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Реалистичный трейлер к новому фильму, якобы созданному по мотивам известного и всеми любимого юмористического сериала «Друзья», появился в Сети, чем обнадежил преданных фанатов. С момента появления видео набрало более 4 млн просмотров, однако на сегодняшний день доподлинно известно, что подобного фильма не существует и не планируется к созданию.

Знаменитый сериал закончился в 2004 году. Представленный лже-трейлер показывает продолжение историй главных героев фильма спустя 14 лет. В видео сообщалось, что Фиби стала врачом, Чендлер с Моникой готовятся к разводу, Росс все еще испытывает трудности расставания, а Джоуи, хоть и не связал себя узами брака, но получил кинонаграду.

На самом деле, поддельный трейлер был создан из фрагментов разнообразных сериалов и видео, где участвовали актеры из «Друзей». Были использованы кадры сериала «Джоуи», «Город хищниц», а также момент с вручения «Золотого глобуса» с Мэттом Лебланом.

Источник: Vlad Time

фото: кадры из сериала "Друзья"