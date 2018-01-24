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Фото: Sony Pictures

Болливудская лента «Пэдмен» выходит на экраны кинотеатров 25 января. Она станет первым не англоязычным фильмом, посвященным женской менструации, который будет показан по всему миру, передает BBC News.

Отмечается, что сюжет картины, вращающийся вокруг месячных, до сих пор относится к табуированным темам во многих странах. Тем не менее дистрибьютор «Пэдмена» — компания Sony Pictures — решилась на распространение картины.

«Пэдмен» рассказывает реальную историю индийского изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в конце 1990-х создал технологию производства недорогих женских гигиенических прокладок. Муруганантам столкнулся с проблемами, когда продвигал свое изобретение — от него отвернулись жена и мать, вся его деревня решила, что он извращенец. Однако в 2006 году он основал некоммерческую компанию, поставляющую негосударственным организациям машины по производству дешевых прокладок.

Режиссером ленты выступил Р. Балки («Рецепт любви: без сахара!», «Папочка»). В «Пэдмене» снялись Акшай Кумар, Амитабх Баччан и Сонам Капур.

Источник: Lenta.ru