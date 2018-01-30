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О многочисленных действиях Бонда, которые трудно было бы ожидать от положительного персонажа в современном фильме, в последнее время стали писать так часто, что издание Daily Mail посвятило подборке разгневанных комментариев целый материал. Как правило, они связаны с тем, что старые кинокартины о Бонде впервые смотрят молодые зрители, чьи взгляды на жизнь далеки от тех, что были у циничного шпиона десятки лет назад. Недавно подобным образом раскритиковали сериал «Друзья», но потом всеобщее внимание переключилось на трейлер полнометражного фильма по его мотивам. Фейковым, но всё равно чертовски актуальным.

Вот несколько примеров сцен из фильмов о Джеймсе Бонде, возмутивших зрителей. В картине «Шаровая молния» 1965 года агент 007 целует женщину, которая пытается осмотреть его травмы, и не прекращает, несмотря на её явное сопротивление.

В том же фильме Бонд без разрешения входит к женщине, принимающей ванну. Она просит, чтобы он подал ей что-нибудь, что можно было бы надеть. И агент подаёт ей туфли.

А в сцене из фильма «Бриллианты навсегда» 1971 года Бонд срывает с женщины купальник и им же обматывает её шею, частично перекрывая доступ к кислороду.

Кроме того, возникли претензии к фильму «Человек с золотым пистолетом» 1974 года. В нём Бонду помогает американский шериф, отпускающий расистские комментарии по поводу жителей Таиланда во время сцены в Бангкоке.

Из 26 частей франшизы больше всего сомнительных поступков агента британской разведки нашли в фильмах с Шоном Коннери, Роджером Муром и Тимоти Далтоном. Но даже современные фильмы с Дэниэлом Крэйгом не стали исключением. Например, в фильме «Скайфолл» 2012 года была молчаливая эротическая сцена, где Бонд без спроса заходит в душ к героине по имени Северин, которая прежде была жертвой сексуального насилия.

Некоторые из этих моментов — просто детали сцен, но другие влекут за собой важные события для сюжета, поэтому если бы кто-то захотел просто удалить такие сцены, структура фильмов была бы нарушена. Даже ребятам, которые удаляют из кинокартин всех мужчин, приходится проще: получаются просто ролики на пару минут. Если во времена, когда старые фильмы об агенте 007 выходили в прокат, у зрителей не было подобных претензий, то теперь требования некоторой части публики изменились.

Находятся даже зрители, утверждающие, что из-за недостатков существующих фильмов серии должен быть прекращён выпуск новых.

Сайт indy100 также обратил внимание на видео с YouTube-канала GuruKid, в котором собраны сцены неподобающего поведения Бонда. Видео вышло ещё в 2016 году, но получает комментарии до сих пор.

Автор, впрочем, уточняет, что видео шуточное — оно просто показывает моменты, которые не могли бы попасть в фильм о Бонде, будь они сняты в наши дни. Взгляды публики на рамки дозволенного и правда могут поменяться очень быстро. Даже в мультфильме «Незнайка на Луне» кое-кто умудрился найти непозволительную эротику, а уж найти повод для возмущения в фильмах про Джеймса Бонда гораздо проще.

Многие зрители считают, что при просмотре картин, которым несколько десятков лет, нельзя не учитывать контекст того времени, когда они были сняты. Посты, критикующие Бонда, набирают в комментариях много возражений.

Источник: MEDIALEAKS

фото: кадры из фильмов о Джеймсе Бонде