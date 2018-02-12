Woman |

Картина «Пятьдесят оттенков свободы» стартовала в домашнем прокате хуже двух предыдущих фильмов трилогии, но при этом всё равно оказалась на первой строчке топа бокс-офиса США, заработав $38,8 миллиона. Зарубежные экраны принесли эротической мелодраме $98,1 миллиона.

На втором месте оказался ещё один новичок этой недели, «Кролик Питер», собравший 25 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров триллер Клинта Иствуда «Поезд на Париж» с $12,6 миллиона за дебютный уик-энд.

По данным "Википедии", фильм «Пятьдесят оттенков свободы» получил негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 13 % на основе 80 рецензий со средним баллом 3,4 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 32 из 100 на основе 36 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом неблагоприятные отзывы».

Источник: Крепкая семья Новости кино