Woman |

Зима идеальное время для кинозала. И не только домашнего. Но и для домашнего тоже хорошо. Мы оценили последние премьеры и готовы поделиться с вами своими впечатлениями. А вы уж выбирайте, наслаждайтесь и отдыхайте.

1. Селфи

Поклонники и критики Константина Хабенского уверяют, что это первый фильм, в котором Констатин не играет самого себя. А все потому, что актер играет Сергея Минаева - писателя, автора романа “Дyxless 21 века. Селфи”, по сюжету которого и снят фильм.

Автобиографично, избито и заштамповано. Но красиво и динамично. Хабенский играет за себя и "за того парня", то есть главного героя и его двойника, который врывается в гламурную жизнь персонажа и заставляет его пересмотреть свое отношение к себе и к семье.

2. Аритмия

Первый полнометражный фильм Бориса Хлебников за последние пять лет. И сразу и однозначно "must see". Про обычную жизнь, обычную семью, в меру драматичный, очень мелодичный, крайне неторопливый и довольно светлый.

Фельдшер на "скорой" Олег (Александр Яценко) – талантливый, совестливый, решительный и человечный врач и очень так себе супруг. И на солнце бывают пятна. Ирина Горбачева, она же Катя – интеллигент, интроверт, медсестра, а по совместительству супруга Олега предлагает горе-мужу развестись. Пока решается квартирный вопрос Олег с Катей живут по разные стороны баррикад и полтора часа зрительского времени пытаются расставить все точки над “i”.

3. Движение вверх

Победа советской сборной по баскетболу в мюнхенской олимпиаде 1972 года не могла остаться в стороне от режиссёрского таланта Никиты Михалкова. История трех секунд, подаривших долгожданную победу спортсменам вызывает большой восторг у представителей старшего поколения и немного скептицизма у молодых зрителей.

Историческая правда щедро приправлена художественным вымыслом, но в целом патриотично и радостно.

4. Чудо

Чудо от Стивена Чбоски можно смотреть даже с детьми. Нужно смотреть с детьми. Прекрасная Джулия Робертс и Оуэн Уилсон - семейная пара, которая воспитывает мальчика с генной мутацией. Девятилетний Огги умен, смышлен, начитан, но некрасив. Мальчик родился почти без лица и понадобилось тридцать операций, чтобы получилось то, что получилось.

В семье он окружен заботой и любовью, но пришло время идти в школу. Огги будет научиться жить в настоящем мире, а его однокашникам научиться видеть внутреннюю красоту новенького товарища. Сюжет ленты основан на одноименном романе Р. Дж. Палачио.

5. Темные времена

У кого проблемы с историей, есть шанс закрыть пробелы. Сразу после следует еще пересмотреть "Речь короля" и шлифануть "Дункерком". "Темные времена" - качественный и долгий фильм о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании. Гитлеровская армия терзает Европу, Черчилля терзают политики и сомнения, всех терзает страх за страну, за себя и за своё теплое место.

Фото: gazeta.ru