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Международный кинофестиваль Future Shorts представляет зимнюю программу лучших короткометражных фильмов.

Каждый сезон организаторы готовят 90-минутную программу короткометражных фильмов, удостоенных наград международных кинофестивалей по всему миру.

Программа:

Watchmaker - документальная картина английского режиссера Сесиля Эмблтона (9 мин)

The Summer Movie драма бельгийского режиссера Эммануэля Маре (30 мин)

The Combine - четырехминутное музыкальное видео из США. CILAOS/ реж. Camilo Restrepo/ Fiction/ Франция/ 13 мин/ 2017

Wild Horses - еще один киношедевр родом из Англии (13 мин)

Green Dijkstra - документальное кино нидерландского режиссера (16 мин)

Таким образом, зрители увидят шесть фестивальных фильмов от участников и победителей крупнейших международных кинофестивалей со всего мира: США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Иран.

24, 25 и 26 февраля в 19:00

Кинотеатр "Кино Бизе", "Kaņepes kultūras centrs" и "Cafe Film Noir".

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров