Афиша: в Риге пройдет фестиваль короткометражного кино
Международный кинофестиваль Future Shorts представляет зимнюю программу лучших короткометражных фильмов.
Каждый сезон организаторы готовят 90-минутную программу короткометражных фильмов, удостоенных наград международных кинофестивалей по всему миру.
Программа:
Watchmaker - документальная картина английского режиссера Сесиля Эмблтона (9 мин)
The Summer Movie драма бельгийского режиссера Эммануэля Маре (30 мин)
The Combine - четырехминутное музыкальное видео из США. CILAOS/ реж. Camilo Restrepo/ Fiction/ Франция/ 13 мин/ 2017
Wild Horses - еще один киношедевр родом из Англии (13 мин)
Green Dijkstra - документальное кино нидерландского режиссера (16 мин)
Таким образом, зрители увидят шесть фестивальных фильмов от участников и победителей крупнейших международных кинофестивалей со всего мира: США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Иран.
24, 25 и 26 февраля в 19:00
Кинотеатр "Кино Бизе", "Kaņepes kultūras centrs" и "Cafe Film Noir".
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров