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Алексей Герман мл. и Константин Эрнст

В середине февраля на Берлинском кинофестивале прошла мировая премьера фильма «Довлатов». Теперь киноновинку режиссера Алексея Германа-младшего об известном писателе показали в Москве.

Звездным гостям мелодраму представили исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Елена Лядова и сербский актер Милан Марич, сыгравший Сергея Довлатова.

Светлана Ходченкова, Елена Лядова и сербский актер Милан Марич

Среди знаменитостей, приехавших первыми оценить новинку отечественного кинематографа, были замечены Максим Виторган со старшими детьми, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Никита Михалков и многие другие.

Алена Долецкая и Никита Михалков

Напомним, фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Источник: COSMOPOLITAN