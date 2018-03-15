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Поклонники вселенной Роулинг обнаружили киноляп в трейлере фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», сообщает издание The Independent. Ляп заключается в том, что министр магии и его работники трансгрессируют (телепортируются) в Хогвартс, в то время как Джоан Роулинг неоднократно писала о том, что в школе чародейства сделать это невозможно. Такая возможность имеется только у директора школы Альбуса Дамблдора, и на протяжении всего существования школы ограничения ни разу не были сняты. В книгах о Гарри Поттере это объясняется необходимостью защищать учеников от злодеев.

Очевидное противоречие разделило фанатов на два лагеря. Одни считают возможным, что во временной период действия фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» этого правила еще не существовало. Другие же цитируют слова персонажа Гермионы Грейнджер о трансгрессии в школе чародейства и волшебства: «Вы не можете трансгрессировать на территорию Хогвартса. Сколько раз я должна вам повторить это?» — и ссылаются на слова самой Джоан Роулинг. «Замок и его территорию всегда защищало антитрансгрессирующее заклинание», — говорила писательница.

Источник: BIRD in flight

фото: кадр из трейлера (youtube.com)