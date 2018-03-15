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Чтобы познакомиться с многогранным и красочным миром животных идеально куда-нибудь отправиться. Например, в джунгли Амазонки. Или просто посмотреть качественный документальный фильм. Предлагаем 10 увлекательных фильмов и сериалов о природе, которые смело можно ставить в лист ожидания.

1. Птицы (2001)

Французский продюсер и режиссёр Жак Перрен при помощи 450 человек воплотил свои мечты в документальном фильме «Птицы». Это полтора часа красоты, ощущение полета и наслаждения. Рассказ о долгом пути перелётных птиц с разных частей света, которые на своем пути испытывают множество трудностей и переживают самые разные приключения.

2. Дикие попугаи с Телеграф Хилл (2003)

Очаровательный рассказ о семействе попугаев и музыканте Марке Битнере, который пытался с ними подружиться. Фильм наполнен юмором, чудесными пейзажами и городскими панорамами.

3. Человек-гризли (2005)

Документальный фильм режиссёра Вернера Херцога о Тимоти Тредуэлле — натуралисте, который 13 лет провёл в национальном парке Катмай (Аляска), общаясь с медведями гризли. фильм создавался два года, получился ярким, немного абсурдным и очень эмоциональным.

4. Планета Земля (2006); Планета Земля II (2017)

Созданный телеканалом BBC фильм "Планета Земля" рассказывает о нашей уникальной планете, о красивейших и таинственных уголках мира, об удивительном многообразии жизни на континентах и в океанах. Долгие четыре года съемочная группа путешествовали по всему миру собирая материал для фильма.

5. Долина волков(2007)

Документальный фильм из цикла "Мир природы". В 1995 году несколько серых волков были перевезены из Альберты (Канада) в Йеллоустонский национальный парк (США) с целью реинтродукции в места, где они отсутствовали более 70 лет. На следующий год новая партия этих животных была завезена из Британской Колумбии (Канада). В этом фильме Вы можете узнать об одном из эпизодов нелегкой борьбы за выживание этих прекрасных и сильных хищников.

6.Полет бабочки (2012)

Появление бабочки и ее полет - одно из самых удивительных явлений на планете. Фильм рассказывает о сороколетней работе Фреда и Норы Уркухарту, которые постарались передать историю жизни одной из самых величественных бабочек на Земле, бабочки Монархе.

7. Черный плавник (2013)

В начале документального фильма зритель узнает о несчастном случае, произошедшем в 2010 году в одном из водных парков Орландо. Тогда касатка по кличке Тиликум утащила под воду дрессировщицу и утопила ее. Но оказывается, что женщина была не единственной жертвой. За десять лет до этой трагедии, Тиликум находилась в Канадском парке Виктория, и там она тоже утопила своего дрессировщика. Почему это произошло? По каким причинам дрессированное животное совершило нападение на тех людей, которые ежедневно работали с ней? Ответы на эти вопросы пытается найти Габриэла Каупертвэйте, которой предстоит проделать очень непростую работу...

8. Сокрытые миры (2014)

Мы не просто станем свидетелями жизни животных, а перенесемся в мир миниатюры, где маленькие существа борются за жизнь наравне с большими и сильными обитателями фауны. Мы увидим, как они видят нас. Уникальный спектр съемки позволит уловить самые незаметные движения. Мы узнаем мир их глазами. Они повсюду, они живут по своим законам, но настало время раскрыть большие тайны маленьких существ и еще раз восхититься уникальной и мудрой природой нашей планеты.

9. Игра цвета слоновьей кости(2016)

Документальный фильм Киева Давидсона, с помощью которого защитники дикой природы пытаются обратиться к общественности, чтобы положить конец незаконной торговли слоновой кости в Африке.

10. Джейн (2017)

Документальный фильм о приматологе Джейн Гудолл, её научных работах, путешествиях и отношениях с семьёй.