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Модная индустрия часто воспринимается как идеальный мир. Но многие забывают, что помимо этого блестящего аспекта, есть еще и темная сторона, наполненную давлением, конкуренцией и тоской. Тем не менее, именно комбинация этих двух граней делает фэшн мир идеальным объектом для красивого и драматического кино. В этой подборке vogue.ua рассказывает о некоторых из лучших фильмов о моде.

«Кто вы, Полли Магу?», 1966

Кадр из фильма «Кто вы, Полли Магу?»

Сатирическое арт-хаус кино «Кто вы, Полли Магу?» считается одним из лучших изображений жизни в мире моды. Культовая сатира на модный бизнес, снятая Уильямом Кляйном – это коктейль, в состав которого входят: американская модель, любимица парижского "Vogue" Полли Магу, влюбленный в ее рекламную фотографию принц, пара шпионов, посланных отыскать будущую принцессу, редакция журнала и режиссер телепередачи "Кто вы?". Этот фильм не поддается никакой классификации и сравнениям и будет интересен поклонникам 60-х годов и всем, кого интересует подиумная жизнь.

«Фотоувеличение», 1966

Кадр из фильма «Фотоувеличение»

Культурный шедевр Микеланджело Антониони рассказывает о фэшн-фотографе, который случайно снимает кровавое убийство в лондонском парке. «Фотоувеличение» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1967 года. При вручении награды режиссеру сказали: «одни снимают кино для зрителя, другие ради денег, третьи — для себя. Антониони стал первым, кто начал снимать для красоты». И это вправду так. Ведь сюжет, блестящие костюмы 60-х годов, Ванесса Редгрейв и Джейн Биркин делают этот фильм абсолютным совершенством.

«Нараспашку», 1995

Кадр из фильма «Нараспашку»

«Нараспашку» – интересный и весьма личный фильм о человеке высокой моды Исааке Мизрахи. Это картина о моде 90-х, где фигурирует молодой Гальяно, юные супермодели – Наоми Кэмпбелл, Синди Круофорд и Линда Евангелиста – персонажи ленты, демонстрирующей блеск подиума и нервозность кулис. В фильме царит атмосфера незабываемого, поистине революционного Нью-Йоркского показа моделей 1994 года. Для поклонников высокой моды этот фильм – пиршество глаз, для всех остальных – уникальная возможность проникнуть в реальный и очень замкнутый модный мир.

«Билл Каннингем: Нью-Йорк», 2010

Кадр из фильма «Билл Каннингем: Нью-Йорк»

До выхода этого документального фильма, о Билле Каннингеме знали фактически только модные инсайдеры. Билл – эксцентричный стритстайл фотограф, с весьма интересным взглядом на фешн мир. По мнению Каннингема мода – «это доспехи, которые помогают выживать в реальности повседневной жизни». На протяжении нескольких десятилетий Билл, настоящий антрополог городской культуры, разъезжал по Нью-Йорку на велосипеде Schwinn и с огромным вниманием и любовью к своему делу вел хронику модных тенденций и светских событий для газеты The New York Times. Он, его синий пиджак и его велосипед стали знаковыми элементами недели моды после выхода этой картины.

«В поисках Гелстона», 2010

Кадр из фильма «В поисках Гелстона»

Кинорежиссер Уитни Смит проводит откровенные интервью с Лайзой Миннелли, Дианой Фон Фюрстенберг, Андре Леоном Телли и элитой Голливуда в поисках историй о взлетах и падениях знакового американского модельера Роя Гелстона Фроуика или просто «Гелстон». Гелстон – человек, имя которого стало синонимом понятия "фэшн" в США семидесятых, настоящий король нью-йоркской арт-среды и блестящих вечеринок, куда крупнейшие американские звезды считали за честь попасть.

Источник: VOGUE.ua