Woman |

Эдди Редмэйн. Кадр из фильма "Фантастические твари"

В Сан-Диего начался фестиваль для всех фанатов гик-культуры Comic-Con — это конференция, на которой выступают съемочные группы разных фильмов. Команда "Фантастических тварей и преступлений Грин-де-Вальда" не стала исключением и представила второй полноценный трейлер фильма, который раскрыл новые подробности об этой истории. В российском прокате картина появится 15 ноября.

Кадр из фильма "Фантастические твари"

История "Фантастических тварей" началась с учебника по зоологии волшебного мира, который автор книжной серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала для благотворительного аукциона "Разрядка смехом". Книга представляла из себя сборник с перечислением магических животных, но сюжетная линия там отсутствовала. В 2013 году, когда история о Гарри Поттере получила свой финал в киноверсии, стало известно, что писательница готовится сделать сценарий для новой франшизы, а главным героем будет автор того самого учебника — Ньют Саламандер.

Если в первой части мы видели Ньюта в Нью-Йорке, куда он прибывает чтобы найти редких животных, то на этот раз действие перенесется в Европу. Герой вместе со своими друзьями будет бороться против Гелларта Грин-де-Вальда, бывшего близкого друга профессора Альбуса Дамблдора. Злодей уверен, что миром должны править чистокровные волшебники, и ничто не остановит его на пути к захвату власти.

Джуд Лоу. Кадр из фильма "Фантастические твари"

Альбуса Дамблдора сыграл Джуд Лоу, а Ньюта Саламандера — британский актер Эдди Редмэйн. В недавнем интервью он рассказал, что сиквел будет мрачнее, и трейлер доказывает это. Режиссером "Фантастических тварей" стал Дэвид Йейтс, он уже работал над заключительной частью франшизы "Гарри Поттер и Дары смерти", которую продюсеры, ввиду большого количества событий в книге, разбили на два отдельных фильма.

Источник: spletnik