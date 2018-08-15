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Делимся десятью шпионскими фильмами, которые заставят вас посмеяться!

Казино "Рояль" (1967)

РЕЖИССЕР: Джон Хьюстон

В РОЛЯХ: Питер Селлерс, Урсула Андресс, Дэвид Нивен и другие



Вольная интерпретация первого романа Яна Флеминга, не являющаяся официальной частью бондианы. Действие фильма начинается в загородном поместье сэра Джеймса Бонда, ушедшего со службы 50 лет назад. Его уговаривают вернуться в дело, но Бонд непреклонен. М приказывает нанести удар ракетой по особняку Бонда, в результате чего сам же и погибает. Бонд отправляется в Шотландию, чтобы отдать останки М его семье.

Первая пародия на бондиану вышла всего через пять лет после «Доктора Ноу», запустившего франшизу. Сейчас сложно понять, что сделало этот фильм таким большим событием в 1967 году (фильм при бюджете 12 миллионов долларов собрал в прокате больше 40 миллионов): это запутанный водевиль, для пущей абсурдности снятый шестью режиссерами. Смешных моментов много, несмешных — больше, но фильм хорошо уловил дух времени. Бонус — небольшие роли Вуди Аллена, Урсулы Андресс, Питера Селлерса, Жан-Поля Бельмондо и Орсона Уэллса. В дальнейшем камео знаменитостей станут фирменным приемом жанра.

"Неистребимый шпион" (1996)

РЕЖИССЕР: Рик Фридберг

В РОЛЯХ: Лесли Нильсен, Николетт Шеридан



Секретному агенту в отставке Дику Стилу приходится возвращаться к работе. Его старый враг, генерал Рэнкор, в прошлом лишившийся по вине шпиона обеих рук и теперь использующий механические, снова планирует завоевать мир. Кроме того, Рэнкор захватил агента Барбару Дал, дочь его погибшей возлюбленной. Дик знакомится с таинственной Вероникой Укрински и со своим новым помощником — водителем по имени Кабул. Дик, Вероника и Кабул отправляются на заброшенный остров, где находится база Рэнкора.

Во времена «Криминального чтива» зрителя было уже трудно удивить пародийным боевиком. Но Рик Фридберг свое дело знает: физиономия Лесли Нильсена, шквал тупых гэгов и запоминающаяся музыкальная тема — вот вам и рецепт шпионского киносчастья. В эпизодах Халк Хоган в роли самого себя и Рэй Чарльз в роли водителя автобуса.

"Шпион по соседству" (2010)

РЕЖИССЕР: Брайан Левант

В РОЛЯХ: Джеки Чан, Эмбер Валлетта



Добродушный китаец Боб (Джеки Чан), агент китайской разведки на службе ЦРУ, живет по соседству с красивой блондинкой, на которой он хочет жениться, и ее тремя детьми. Соседке надо срочно уехать в командировку, Боб вызывается присмотреть за детьми. Но он приносит домой файл, за которым охотится русская мафия и который скачивает один из детей. После этого у Боба и детей начинаются неприятности.

Милейшая комедия, в которой Джеки Чан борется не столько с мафией, сколько с тостером. Тема присмотра за детьми неумелыми мужчинами не раз эксплуатировалась комедийным кинематографом, но в «Шпионе по соседству» Брайан Левант выжал из этой ситуации все возможные юмористические сцены.

"Шпионы как мы" (1985)

РЕЖИССЕР: Джон Лэндис

В РОЛЯХ: Чеви Чейз, Дэн Эйкройд



разгар холодной войны американские власти решают запустить с территории Советского Союза баллистическую ракету и направить ее на США, а потом предотвратить взрыв, чтобы доказать целесообразность расхода средств на безопасность. В делегацию секретных шпионов попадают случайные люди: гик Остин (Дэн Экройд) и дипломат Эммет (Чеви Чейз).

В 1985 году, когда фильм вышел на экраны, его разругала в пух и прах The New York Times. Дескать, режиссер Лэндис не вытянул такой хороший сценарий. Сейчас, впрочем, фильм смотрится как классика. Одна из лучших ролей Чеви Чейза, который в ответственный момент (фильм вообще-то про холодную войну) невозмутимо произносит: «Что значит КГБ?»

"Моя девушка - спецагент" (2009)

РЕЖИССЕР: Щин Тхэ-ра

В РОЛЯХ: Ким Ха-ныль, Кан Джи-хван, Рю Сын-рён



Российская криминальная организация пытается похитить и применить смертоносную вакцину в Корее. Два ведомства секретных корейских служб должны предотвратить акт терроризма. Агент со стажем Ан Чи Су и новичок Ли Чжэ Джун раньше встречались, но Чжэ Джун бросила Чи Су. Обоих подозревают в пособничестве террористам.

Романтическая линия в корейском фильме превалирует над шпионской. Любовных перипетий тут хватило бы на изрядный телевизионный сериал. Если бы не неудачная прическа актрисы, картину можно было бы считать образцом азиатского комедийного боевика.

"Рыцарь дня" (2010)

РЕЖИССЕР: Джеймс Мэнголд

В РОЛЯХ: Том Круз, Камерон Диас, Питер Сарсгаард



Свихнувшийся тайный агент Рой Миллер (Том Круз) знакомится в самолете с владелицей автосервиса Джун (Камерон Диас) и втягивает ее в секретное задание: защитить от преступников батарейку, которая является ключом к созданию неисчерпаемого источника энергии.

«Рыцарь дня» — успешная попытка Круза доказать публике, что, несмотря на прыжки на диване у Опры и саентологию, он еще не совсем свихнулся и способен иронизировать над собой. Мэнголд — не лучший комедиограф, но перезапустить карьеру актера ему удалось: за «Рыцарем...» у Круза последовали три удачных продолжения «Миссия невыполнима», два фильма про Джека Ричера, успешнейшая «Грань будущего» и приятный байопик «Сделано в Америке».

"Человек, который знал слишком мало" (1997)

_РЕЖИССЕР: Джон Эмиел

В РОЛЯХ: Билл Мюррей, Питер Галлахер_



Уоллес Ричи (Билл Мюррей) вылетает в Англию, чтобы отпраздновать свой день рождения с братом Джеймсом (Питер Галлахер). У Джеймса деловая встреча, и он должен занять брата, пока не окончится обед. Уоллес принимает участие в «Театре жизни», где участникам обещают роль персонажа криминальной драмы. Проблемы начинаются, когда Уоллес отвечает на телефонный звонок, предназначенный наемному киллеру. Его, конечно же, ошибочно принимают за настоящего шпиона.

Фильм, иллюстрирующий пословицу «Меньше знаешь — крепче спишь». В «Человеке…» есть отсылка к персонажу Мюррея из «Охотников за привидениями», но нужно сказать, что он снят как бы на трезвую голову. В герое Мюррея нет безбашенности Остина Пауэрса, он играет очень сдержанно и реалистично. Мягкий юмор, но жесткое педалирование русской тематики.

"Дети шпионов" (2001)

РЕЖИССЕР: Роберт Родригес

В РОЛЯХ: Антонио Бандерас, Карла Гуджино, Алекса Пенавега, Дэрил Сабара



Грегорио и Ингрид — бывшие секретные агенты, которые поженились, вышли в отставку и завели детей. Их дети, Кармен и ее брат Джуни, ничего не знали о прошлом родителей. Но родителям пришлось вернуться к работе. В агентстве, где служил Грегорио, пропали несколько лучших шпионов. Дети, узнав обо всем этом, сами берутся за это дело.

«Дети шпионов» привели в восторг кинокритика Роджера Эберта, который называл картину «сокровищем» и «шедевром». Родригес хорошо поработал над спецэффектами — они в первую очередь выглядят весело. Жевательная резинка в фильме играет роль GPS-маячка, а автомобиль родителей превращается в подводную лодку. Настоящий семейный фильм, в котором нет ничего неприличного, кровавого или неприятного.

"После прочтения сжечь" (2008)

РЕЖИССЕРЫ: Итан и Джоэл Коэны

В РОЛЯХ: Джордж Клуни, Брэд Питт, Фрэнсис Макдорманд, Джон Малкович



Осборн Кокс (Джон Малкович) — аналитик ЦРУ, уставший мужчина, который решает засесть за мемуары, когда его снимают с должности. Его жена Кэти (Тильда Суинтон) изменяет и мечтает развестись. Она крадет компьютерный диск с мемуарами, полагая, что там записаны банковские счета мужа. Секретарша адвоката, который ведет бракоразводный процесс, нечаянно оставляет диск в тренажерном зале, где его находит идиот-инструктор Чед (Брэд Питт).

Черная комедия Коэнов недаром впервые была представлена на Венецианском кинофестивале. После не особенно удачных «Невыносимой жестокости» и «Игр джентльменов» было принято считать, что братья сдулись, но к концу десятилетия они вернулись в форму, начав снимать по фильму в год — и какому. «После прочтения сжечь», вышедший аккурат между триумфальными «Старикам здесь не место» и «Серьезным человеком», сперва кажется в меру смешным упражнением на тему, собственно, шпионской комедии, но это происходит до тех пор, пока герои фильма не начинают пачками умирать довольно страшными смертями. Тогда и становится понятно, что братьям не до шуток. Фигура американского идиота с дурацкой фамилией, который в старых фильмах Коэнов мог совершать сколько угодно глупостей, но выходить сухим из воды, здесь все-таки получила по заслугам.

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" (1997)

РЕЖИССЕР: Джей Роуч

В РОЛЯХ: Майк Майерс, Элизабет Хёрли, Майкл Йорк



В 1967 году агент британских спецслужб Остин Пауэрс (Майк Майерс) и злодей по имени Доктор Зло (тоже Майк Майерс) столкнулись лицом к лицу в бункере доктора, который хотел захватить мир. Доктор Зло был заморожен, чтобы через 30 лет разморозиться и вновь совершать свои злые деяния. Его цель — сжечь озоновый слой Земли.

Первая и последняя шпионская комедия, которая была настолько успешной, что получила два продолжения. Джордж Буш-младший даже цитировал ее в своих выступлениях. Урон, нанесенный Остином Пауэрсом, послужил причиной глобального перезапуска шпионского жанра в нулевые: Бонд в исполнении Дэниела Крейга не летает на Луну, топит людей в умывальниках и борется скорее с внутренними демонами, чем с карикатурными злодеями.

источник: the-village.ru