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«Жертва» первого выпуска – Руслан Белый, спецгость — Данила Поперечный «Прожарка» — первое российское комедийное хейт-шоу на телеканале ТНТ4, где популярные звёзды узнают народное мнение о себе.

Им придётся выслушивать шутки про свою личную жизнь, творчество, карьеру, внешний вид. Звёздных гостей «прожарят» начинающие стендап-комики — они голодные, злые, а значит им нечего терять! Ведущий — резидент Comedy Club и стендап-комик Илья Соболев.

В каждом выпуске есть специальный гость — коллега или друг «жертвы» с таким же звёздным статусом, который заденет действительно острые темы и личные конфликты. В конце шоу у звезды есть право на ответное слово, чтобы так же жёстко и смешно отомстить за свою «прожарку».

Гость премьерного выпуска — Руслан Белый, участник шоу «Убойная лига», победитель 3-го сезона «Смех без правил», резидент Comedy Club, наставник шоу «Открытый микрофон», создатель проектов StandUp и «Комик в городе». «Отец российского стендапа» выслушает, как над ним жёстко шутят его молодые коллеги. Они припомнят Руслану его неудачные шутки и вредный характер, на что он ответит не менее жёсткой «прожаркой» и поставит всех на место!

Руслан Белый, стендап-комик: «Очень волновался перед своим ответным выступлением, хотя всю остальную передачу сидел расслаблено. Услышал так много крутых шуток, что надо было быть как минимум не хуже. Со всеми согласен, но откуда взялся стереотип про то, что у меня нет друзей? Даже в своих выступлениях я ни разу на это не жаловался! Возможно, со стороны виднее. Будет повод проанализировать эту тему и написать себе новый стендап»

Участник «Открытого микрофона» Гурам Амарян рассказал, что Руслан Белый был его наставником и учил шутить, поэтому он и проиграл в шоу. Комик Сергей Детков заметил, что у Руслана много фанатов, особенно в городах, куда он ещё не приезжал с гастролями. Единственная девушка на «Прожарке» Ирина Приходько признала, что Руслан действительно «отец российского телевизионного стендапа, но, по ходу, не родной». Коллега Белого по проекту StandUp Алексей Щербаков признался, что больше всего из творчества Руслана ему нравятся его стихи, «потому что он их не пишет».

Спецгость на «Прожарке» Руслана Белого — самый популярный стендап-комик на Youtube Данила Поперечный. Он тоже из Воронежа, тоже занимается стендапом, но имеет принципиально другой взгляд на юмор. В интернете он не раз критиковал выступления Руслана и теперь на ТНТ4 получил возможность выразить своё мнение ему лично. Он, например, считает, что Белый не поднимает действительно острых тем в своих монологах. В ответ Руслан сказал, что видит Поперечного впервые, хотя смотрит «много разной фигни на Youtube».

Данила Поперечный, стендап-комик: «Первое вечернее шоу со звёздами на российском телевидении сделал Игорь Угольников. Оно закрылось, потому что в стране в то время было всего лишь три звезды. Он сделал интервью со всеми — уложился в месяц. А у нас другая фигня, звёзды есть, но проблема абсолютно всей этой эстрады: «Если про меня плохо говорят – не пойду»! Ну что, если гора не идёт к Магомету, тогда мы сами сделаем шаг к этой «горе».

По мнению Руслана Белого, «Прожарка» — это уникальное шоу, в котором можно «стебаться, но при этом абсолютно уважать и любить друг друга». Несмотря на жёсткие шутки, участники проекта поблагодарили Руслана за вклад в развитие стендапа, потому что без него, возможно, они бы сейчас не могли заниматься любимым делом.

«Прожарка» Руслана Белого — премьера на ТНТ4 20 августа в 23:00