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Фильм, который киноманы всего мира ожидали почти четверть века, -- «Человек, который убил Дон Кихота», представленный на «Балтийской жемчужине», -- в очередной раз арестован. Режиссер Терри Гиллиам решением Апелляционного суда Парижа лишился прав на коммерческий прокат.

Этой весной Канны стали свидетелями исторического события: главный визионер современного кино, великий, ужасный и немного сумасшедший Терри Гиллиам представил публике проект своей жизни, самый ожидаемый и самый обсуждаемый фильм последней четверти века -- “Человек, который убил Дон Кихота”.

Однако за кулисами этого грандиозного события остались внекинематографичные склоки, в результате которых накануне фестиваля фильм был отозван из программы, в связи с судебными разбирательствами. Только вмешательство министра культуры Франции, позволило создателям картины выйти на красную дорожку церемонии закрытия знаменитого кинофестиваля.

Вроде бы восторжествовавшая справедливость была вновь омрачена очередным судебным постановлением: права на фильм окончательно арестованы, и судьба его коммерческого проката будет решаться во французском суде.

Картина имеет все шансы так и не попасть на широкий экран из-за споров об авторских правах между кинорежиссером и одним из продюсеров фильма - Паоло Бранко. Не желая быть втянутым в судебный конфликт, от своих дистрибьюторских прав уже отказался Amazon.

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И все это - после почти двадцати лет борьбы с ветряными мельницами кинопроизводства: нерадивыми продюсерами и хаотичным финансированием, несовпадением графиков актеров и даже природными стихиями, -- в 2000 году, в первый же день съемок в степных дюнах, неожиданно нагрянувшая буря, а за ней и оползень уничтожили большую часть незастрахованной кинотехники, заставив суеверную команду поверить в проклятье Дон Кихота…

Фильм стал легендой, еще до премьеры, а история его создания столь драматична, что заслуживает отдельной экранизации. Шло время и менялись кино-идолы : бунтаря Джонни Деппа сменил задумчивый интеллектуал Адам Драйвер («Паттерсон»), миниатюрную Ванессу Паради- знойная красотка Ольга Куриленко, а икону французского кино Жана Рошфора- фактурный британец Джонатан Прайс.

Но затянувшиеся испытания пошли картине только на пользу. «Без борьбы с обстоятельствами я даже не знаю, как подойти теперь к производству фильма», – утверждает режиссёр.

Терри Гиллиам – последний «благородный рыцарь печального образа», снял стильную постмодернисткую картину об уходящей магии кино, о безвозвратно потерянной наивности, о закате великой эпохи. Интеллектуальные игры режиссера, его богатая фантазия и индивидуальность проявляются в каждом кадре этого многослойного фильма, снятых столь сочно и живописно, что их можно сразу вставлять в рамку, рассматривать и пересматривать множество раз, тоскуя о детстве, грустя о не пройденных дорогах и куда-то ушедшей любви.

“Человек, который убил Дон Кихота” – это уникальное свидетельство киноистории, которая происходит прямо на наших глазах. В знак уважения к этому невообразимо сложному художественному ремеслу – режиссуре кино - ни один зритель не имеет права пройти мимо этой легенды экрана.

Тем более, что пока его можно увидеть только на некоторых кинофестивалях. «Балтийская жемчужина» добилась права на единственный показ -- 20 сентября в 20.45 в кинотеатре Splendid Palace.

Кто бы мог подумать, что несколько съемочных дней в живописных горах Ла Манчи, под обжигающим солнцем Испании, превратятся в захватывающее и опасное сюрреалистическое путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла.