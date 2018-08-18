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17 августа, в рижском кинотеатре “Kino Citadele” состоялась премьера художественного фильма «Ван Гоги» известного российского режиссера, сценариста и продюсера Сергея Ливнева.

Главные роли в фильме исполнили заслуженный артист РФ Алексей Серебряков и звезда европейского кино Даниэль Ольбрыхский. В картине также задействованы другие известные актеры: Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Евгений Ткачук, Полина Агуреева, Александр Сирин, Ела Санько и Авангард Леонтьев.

Ранее работа была представлена в рамках основной конкурсной программы кинофестиваля «Кинотавр» и положительно встречена деятелями кино и критиками.

«Ван Гоги» является картиной, любопытной ввиду многих аспектов. Во-первых, это первая работа Сергея Ливнева, сценариcта легендарного пост-перестроечного фильма «АССА», после 25 летнего перерыва в съемках.

Долгие годы режиссер успешно занимался продюсированием в Америке и России, создав более двадцати картин, в числе наиболее известных: «Страна глухих», трилогия «Любовь в большом городе» и «Служебный роман. Наше время».

Во-вторых, сюжет является актуальным «на все времена». В его основе лежит история отношений отца и сына. Оба – зрелые личности (Отцу 79 лет, сыну 52). Отец – известный дирижер. Сын – неудачливый художник.

Когда-то сын покинул родную Ригу, чтобы выйти из под гнета авторитарного отца, который всю жизнь посвятил себя работе, искусству, погоне за удовлетворением собственных амбиций. Сейчас они живут на разных концах света, и обоих это вполне устраивает.

Узнав о смерти жены отца, Марк летит навестить его. Однако, наблюдая за отцом, ему становится очевидно, что у него начинается деменция. Марк решает остаться на время у отца, посоветоваться с докторами, наладить уход. Между ними всегда были тяжелые отношения любви-ненависти, теперь и то, и другое вспыхивает с новой силой.

После того, как отцу ставят смертельный диагноз, о6а вступают на тяжелый, но очень важный путь от ненависти к любви.

А в-третьих, картина является интернациональной не только из-за универсального сюжета. Ее съемки проходили в четырех странах – России, Израиле, Беларуси, но основная часть картины, к радости латвийских зрителей, была снята в Риге и Юрмале.

Сергей Ливнев: «Впервые за последние 20 лет у меня появилось очень личное ощущение к фильму, о котором я думаю. Я понял, что не могу и не хочу продюсировать этот фильм с другим режиссером. Я хочу снять этот фильм сам. И понял, что не могу и не хочу думать об этом фильме в категориях продукта для кинотеатров».

Важность проекта подчеркнул и исполнитель главной роли Алексей Серебряков: «Фильмы бывают разные, но лишь изредка встречаются картины, важные для твоего душевного состояния. Эта картина как раз такая. Семейные отношения пожилого сына с очень пожилым отцом. Вопросы отношения к старости», – отметил артист.