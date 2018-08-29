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В преддверии нового телесезона канал HBO выпустил тизер с нарезкой сцен из своих сериалов, которые скоро возвращаются в эфир. Среди них — "Двойка", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив" и, конечно, "Игра престолов" (Game Of Thrones). Это первое видео, которое дает возможность составить представление о том, каким будет восьмой — последний — сезон суперпопулярного шоу.

В кадре — воссоединение Джона Сноу и Сансы Старк, Белые Ходоки, обросший Тирион Ланнистер и Дейенерис Таргариен, отдающая приказ свои драконам сжечь все живое. Даже эти немногочисленные сцены подтверждают слова актеров, которые обещают, что финальный сезон станет самым кровавым за всю историю проекта. И самым интригующим.

Все эти годы, что я снимался в проекте, я гадал, чем же все закончится. И когда я прочел сценарий финального сезона, я был шокирован. Все части соединились в огромный пазл, — заявил исполнитель роли Джейме Ланнистера Николай Костер-Вальдау.

Теперь остается лишь набраться терпения: премьера восьмого сезона состоится только в 2019 году.

Источник: Spletnik

фото: кадры из сериала "Игра престолов"