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фото: instagram.com/naomiwatts

Британская актриса Наоми Уоттс сыграет одну из ролей в приквеле сериала «Игра Престолов». Новость появилась в официальном блоге Джорджа Мартина, автора цикла книг, на которых основан сюжет сериала. «HBO только что анонсировал первого актера: Наоми Уоттс станет одной из наших звезд. Я крайне взволнован. Добро пожаловать в город Вестерос, Наоми», — написал Мартин в сообщении. Писатель добавил, что в ближайшее время будут объявлены еще несколько имен из актерского состава.

Издание Variety отмечает, что подробности о героине Уоттс пока не сообщаются, но известно, что она сыграет «харизматичную светскую даму, скрывающую темный секрет».

Отметим, что приквел популярного сериала получил название «Долгая ночь». Действие будет происходить в мире «Игры престолов» за тысячи лет до событий сериала.

Источник: ELLE