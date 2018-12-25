﻿ Выбор критиков: лучшие российские сериалы 2018 года, Mixnews.lv

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Ведущие российские кино- и телекритики по просьбе сайта Кино-театр.ру назвали тройку лучших российских сериалов и обосновали свой выбор.

В этом году к списку телевизионных проектов добавился целый ряд сериалов, вышедших на стриминговых интернет-платформах - ТНТ-PREMIER, START и RUTUBE - российских аналогах Netflix, появление которого в России стимулировало развитие новой отрасли.

Вера Алёнушкина, кинообозреватель Time Out

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников)

Крайне неожиданный проект для ТВ-3, нехотя маскирующийся под детектив, но, на самом деле, в нем важнее загадка Веры - героини Анны Михалковой. Она не просто живет двойной жизнью (здесь все живут так), она не ломается и не сдается. Вера - плоть от плоти нашего настоящего времени, в 90-х или даже нулевых эта женщина была бы совсем другой – не такой уверенной, не такой холодной. Потому что при кажущейся мягкости наше «сегодня» гораздо жестче. И уловить интонационно эту особенность не так-то просто, поверьте.

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников)

Ни один сериал этого года не обсуждался так яростно, а для профилактики СПИДа он сделал в разы больше, чем вся социальная реклама за последние пять-десять лет. Дело, впрочем, не только в этом. Крыжовников завязывает в один узел высокое и низкое, микширует трагедию и комедию, смешное и страшное, библейское и бытовое. Да, все его персонажи просты, понятны и узнаваемы. Но то, что с ними происходит – это катастрофа шекспировского масштаба. Такое сочетание – высший пилотаж, и наблюдать его - огромная редкость.

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов) и «Год культуры» (ТНТ-Premier, режиссер Тито Калатозишвили)

Что-то подсказывает, что сериалов об особо проштрафившихся сильных мира сего с каждым годом будет всё больше, а пока перед нами лишь первые ласточки. К сожалению, оба проекта неровные, имеют проблемы с чувством меры (наши комедиографы вообще с трудом выстраивают баланс между реальностью и абсурдом, поэтому время от времени сериалы скатываются в клоунаду). Тем не менее, в обоих проектах поднятая тема помогает многие недочеты попросту не замечать.

Сусанна Альперина, обозреватель «Российской газеты»

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов)

Сериал, который в течение какого-то срока пролежал в запасниках у канала ТНТ, внезапно показал, как изменилось время. К тому же ему выпало сыграть знаковую роль – чуть ли не первым «протестировать», как именно может с помощью сериала раскручиваться новый контент-сервис в Интернете. Павлу Деревянко удалось очень «узнаваемо» показать человека у власти, готового менять взгляды, убеждения, перекрашиваться в какую угодно масть, чтобы оставаться наверху. Говоря об этом сериале, хочется отметить работу и Семена Слепакова, и обладателя «Оскара» Александра Петрова, который сделал фирменную заставку, и Марины Александровой, и Александра Робака, и многих других.

«Частица Вселенной» (Первый канал, режиссер Алена Званцова)

Тоже долгое время пролежал «на полке», но при этом ничуть не устарел. Это просто мастер-класс, каким именно должен быть сериал. «В руках» Званцовой хорошо известные актеры вдруг раскрылись по-другому, рассказанная история не отпускает зрителя с первого кадра до последнего. В фильме есть все – от сценария и сюжета – до эмоции. Особо стоит выделить работу Алексея Аграновича, который взял новую «космическую» высоту.

Третье место у меня делят два сериала «Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников) и «Обычная женщина» («ТВ-3», режиссер Борис Хлебников)

В «Звоните ДиКаприо!» восхищает актерская работа Александра Петрова, который, казалось, после «Гоголя» уже не может удивить никаким перевоплощением. А тут своей игрой он показал эволюцию лицемерного циника. Андрей Бурковский, Юлия Александрова и Анна Невская также заслуживают самых хороших слов. При этом сериал запомнится как первый, который поднял важнейшую социальную проблему, пусть и в юмористическом ключе. «Обычная женщина» – абсолютно заслуженно отмеченная на международном уровне работа Анны Михалковой и умение режиссера придать сериальному жанру глубину серьезного художественного произведения, что он и сделал довольно внезапно – с помощью одной серии – восьмой.

Подводя сериальные итоги года, стоит отметить и вызвавшее дискуссию «Садовое кольцо», и «Ненастье», разбудившее воспоминания о 90-х, и «Медное солнце» – в первую очередь благодаря отточенной работе Владимира Машкова, и успешное присоединение России к мировому движению веб-сериалов, за что отдельное «спасибо» Антону Калинкину и его команде.

Алина Бавина, главный редактор «Вокруг ТВ»

Сериал «Ненастье» снят на надрыве. Высказывание Сергея Урсуляка на тему лихих 90-х получилось очень эмоциональным. При этом режиссер говорит в лоб, избегая тонких сравнений и туманных аллегорий. Герои озвучивают свои мотивы, а все символы просты и понятны. Даже финал истории приходится на новогоднюю речь тогдашнего президента Бориса Ельцина в ночь, когда 90-е сменились нулевыми. Подобная прямота может показаться примитивной. Но по мне снимать кино о 90-х можно только так. После распада СССР, когда мечта о светлом будущем лопнула как мыльный пузырь, люди, лишившись идеалов, в которые верили 70 лет, оказались будто бы голыми – очень уязвимыми и беззащитными. И они не могли по щелчку перестать быть наивными. Но сериал не про то, как в 90-е было плохо жить, а сейчас хорошо. Он про то, как жернова эпохи беспощадно прошлись по судьбам людей и лишили их простого человеческого счастья. От этого кино щемит сердце, но посмотреть «Ненастье» стоит хотя бы ради того, чтобы переосмыслить свои взгляды на эпоху.

Про «Обычная женщина» скажу только, что ее сравнение с сериалом «Во все тяжкие» считаю неуместным: она настолько самобытная, насколько это вообще возможно. «Садовое кольцо» выделю за то, что из семейной драмы, которая могла скатиться слезоточивую «Санта-Барбару», сделали психологический триллер на очень достойном уровне. Отмечу за смелость поднять тему ВИЧ «Звоните ДиКаприо!». А телевизионную версию «Большого» рекомендую посмотреть даже тем, кто не видел полный метр Валерия Тодоровского, а вернее – особенно тем, кто не видел.

Ольга Галицкая, кинообозреватель, член Гильдии киноведов и кинокритиков

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов) - смешной, дерзкий, остроумный сериал, в котором есть и нефальшивый драматизм, и сатира, и осмысление национального характера на фоне реалий современной жизни. Большой успех режиссера Петра Буслова, блестящие актерские работы.

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников) - революционная для отечественного ТВ тема эпидемии ВИЧ. Давно ставшая страшной проблемой реальной действительности, но не замечаемая прежде игровым телевидением. Великолепно сыгранные роли, динамичный, волнующий сюжет. Прорыв Жоры Крыжовникова на длинной дистанции телесериала, он и его команда заслуживают лавры чемпионов.

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников) - стоящая особняком, захватывающая, необычно рассказанная история. Без малейшей аффектации. Без привычного для нашего ТВ нарочитого мелодраматизма. Борис Хлебников взрывает типовой шлак сериального потока. Обыденность повседневной фальши и лжи, готовности к любому злу, которое впустили в себя герои, разъедает изнутри не только семью, но и все общественное устройство. Впрочем, похоже, что оно и сделало их такими.

Заметные сериалы уходящего года: «Садовое кольцо», «Ненастье», «Бар "На грудь"».

Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»

«Тайны госпожи Кирсановой» (Россия-1, режиссеры Сергей Мезенцев, Виталий Бордачёв)

Ретро-детектив конца XIX века о «мисс Пинкертон» в уездном русском городе Богородске, расследующей непростые преступления, впервые поднимает категорию «дневного телесериала» на высокий профессиональный уровень. Для проекта создаются замечательные костюмы, пишется потрясающая музыка, качественно подбирается актёрский состав, с приоритетом на малоизвестных артистов, и тщательнейшим образом прорабатывается сценарий. Смотреть новеллы телесериала – одно удовольствие.

«Красные браслеты» (Первый канал, режиссер Наталия Мещанинова) Подростковая медицинская драма Мещаниновой поражает неподдельной искренностью, светом и добротой. Проект затрагивает струны души, порой сложно сдержать слёзы, но только лишь пройдя через это внутреннее очищение, каждый из нас уже по-другому будет смотреть на свою жизнь и расставлять в ней приоритеты.

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов) «Звёздное» драмеди Семёна Слепакова и Петра Буслова с заглавной музыкальной темой «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» предлагает зрителю увлекательную историю о перевоспитании, в которой всё заканчивается хэппи-эндом, которого так не хватает в нашей с вами жизни.

Не менее достойны попадания в список Лучших российских сериалов 2018 года проекты: «Вольная грамота» и «Гурзуф» на Первом канале; «Кровавая барыня» и «Сиделка» на «России-1»; «Света с того света» на ТНТ; «Случайная невеста» на «Домашнем».

Илона Егиазарова, обозреватель портала Кинорепортер.ру

2018 год ознаменовался активными усилиями сразу нескольких команд по созданию российских аналогов Netflix. В итоге самые качественные и оригинальные сериалы зритель увидел не по телевизору, а в интернете. Не всех эта ситуация устраивает, но первые камни в фундамент перспективного здания все же заложены, мир изменился, и с этим уже нельзя не считаться: хочешь смотреть действительно качественный продукт – отправляйся в интернет.

Поэтому на первом месте для меня, бесспорно, стоит сериал TНТ-Premier «Домашний арест». Автор идеи Семен Слепаков написал потрясающе злободневный и вместе с тем нежный и жизнеутверждающий сценарий. Беспощадная сатира на российскую коррупцию, на свиноподобных зажравшихся чиновников, демонстрация механизма откатов, рейдеровских захватов – и одновременно рассказ о жизни маленького человека, выписаны в лучших традициях Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Весьма отрадно наблюдать за приходом в жанр сериала крупных режиссеров – это сразу отразилось на качестве картинки, темпоритме, диалогах. Режиссер Петр Буслов реализовал сценарий Семена Слепакова вкусно, стильно и креативно.

На второе место я бы поставила сериал «Звоните ДиКаприо!», опять же TНТ-Premier. Жора Крыжовников не является моим любимым режиссером, поскольку он – явный мизантроп, создаваемый им мир трудно полюбить, а к героям невозможно проникнуться эмпатией. И все же «Звоните ДиКаприо!» вырывается из общего хора стандартных, отформатированных сериалов благодаря интригующей истории, которая держит тебя в напряжении до самого финала, благодаря великолепной, «несериальной» игре Александра Петрова и Андрея Бурковского, музыке, которая, как и в фильмах Ларса фон Триера, тем возвышеннее и прекраснее, чем гаже показанное на экране. Ну и важный момент: сериал о СПИДе, а значит об ответственности и способности к сочувствию.

Третье место в моем личном рейтинге уверенно занимает «Обычная женщина», снятая Борисом Хлебниковым для канала «ТВ-3». Во-первых, это лихо сделанный детектив. Во-вторых, жесткая, но довольно правдивая экранизация некрасовских строк про «женщин, коня и горящую избу», отзывается в каждом дамском сердце благодарностью. Ну, действительно, женщины сегодня взвалили на себя всё: детей, работу, мужа, свекровь… Случись что – обратиться не к кому, даже труп никто не поможет спрятать. Наболело! И в-третьих, юмор, хоть и черный, но всё же примиряющий с ужасом, происходящим на экране, является важным достоинством этого проекта. Что важно – главная актриса сериала Анна Михалкова органична как и в комедийных, так и трагических эпизодах.

Ксения Ларина, журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

Большие федеральные каналы в этом сезоне очевидно проиграли нишевым, включившимся в сериальный рынок сравнительно недавно. Самые ожидаемые и самые обсуждаемые сериалы «Красные браслеты» (Первый канал, реж Наталия Мещанинова) и «Садовое кольцо» (Первый канал, реж Алексей Смирнов) сделаны с большими эмоциональными затратами, но их подвело чувство правды. Искусственность и героев, и сюжетных ходов, выдаваемая за реальность абсолютно фальшивая среда обитания вызывали у зрителя неловкость и недоверие. А динамичные ретро-детективы «Операция "Сатана"» (Первый канал, реж Юрий Мороз) и «Ненастье» (Россия-1, реж Сергей Урсуляк) подвел «соцреализм» - форма и сценарные ходы оказались безвозвратно устаревшими, хоть и вполне убедительными для старшего советского поколения нашей страны. Что, конечно, не отменяет прекрасных актёрских работ, которые и держали публику у телеэкранов.

Прорыв года случился на новой платформе ТНТ-Premier и на скромном ТВ-3. Главное, что объединяет сериалы «Обычная женщина», «Домашний арест» и «Звоните Ди Каприо» - место действия. Все истории происходят в современной сегодняшней России - и эта действительность в каждом фильме представлена с максимальной точностью и неизбежностью. Ничего не сглажено, никаких условностей, никаких неопознанных интерьеров, улиц, лиц, и стилистики речи. Это Россия времён Путина, та, которая за нашим окном. Собственно, в такой неприкрытой узнаваемой реальности можно рассказывать свою историю в любом жанре, все будет правдой.

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников) «Звоните ДиКапиро» - это фильм-оборотень, фильм-обманка. Начинается, как глянцевая вампука для зрителей Барвиха Luxury, и к финалу взлетает на космический уровень библейской притчи. Удивительно, что на этом опасном пути авторов ни разу не подвели ни вкус, ни чувство меры, что и определяет степень глубина и таланта. Пожалуй, этот фильм для нашей сериальной индустрии станет отправной точкой, регистром, что переведёт нашу фабрику телекино на новый, ранее не доступный уровень. В «ДиКаприо» получилось то, что не случилось в «Садовом кольце» - попытка освоения новой реальности, нового языка общения, новых демонов, разрушающих ценности и избавляющих от химер совести. Блестящий фильм, безжалостный и безнадежный.

«Обычная женщина» («ТВ-3», режиссер Борис Хлебников) «Обычная женщина» - снята в жанре «чёрной комедии», где самые жуткие ужасы превращаются в фарс в силу своей обыденности. Обыденность кошмара, обыденность аморальности поступков, обыденность предательства, обыденность отчаяния, обыденность лицемерия. Максимальная натуралистичность актерского существования лишь подчеркивает ирреальность происходящего. Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Татьяна Догилева - безусловные звёзды в этом редком для нашего кино жанре.

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов)- это откровенный даже наглый фарс, почти буффонада, сатирический памфлет, явно наследующий великой русской сатире в лице Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Неровности сценария (не дотянули до классиков, смелости все же не хватило, в какой-то момент отступили) сглаживает блестящее исполнение. Этот тот случай, когда точно схваченный образ тащит актера за собой, и персонаж становится смелее и безоглядней исполнителя. Бенефис Павла Деревянко в окружении блистательного актерского ансамбля.

Егор Москвитин, обозреватель «Медузы», программный директор фестиваля «Пилот»

«Ненастье» (Россия-1, режиссер Сергей Урсуляк) Настоящая сага о 90-х, побуждающая вспоминать, ностальгировать, проводить ревизию, что-то обдумывать, но главное – сострадать. На редкость изобретательный сценарий, отошедший от книги, но сумевший придать ей новую глубину: чего стоит только любительская видеокамера в руках героя. Непривычно ловкий монтаж, смешивающий музыкальные номера с перестрелками. И нежные, но убедительные работы Александра Горбатова, Татьяны Лялиной, Александра Яценко, Антона Филипенко и двух – а то и трех! – дюжин других сильных актеров, включая Сергея Маковецкого. А еще – идеальный финал.

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников) Невероятной силы сериал, который снимает с Жоры Крыжовникова все обвинения эпохи «Горько!». Потому что в «Горько!» предлагалось смеяться над в чем-то беззащитными людьми, которым жизнь дала гораздо меньше привилегий, чем зрителю. А смех сквозь окровавленные зубы в «Звоните ДиКаприо!» – это уже смех над самими собой. Очень честная, по-настоящему захватывающая трагикомедия, бьющая по самоидентификации зрителя так, как это умеет разве что «Черное зеркало». И в то же время – большая история про любовь.

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников) Сериал, который лучше всех на российском телевидении умеет хранить тайны. Мы получаем ответы на главные вопросы лишь в восьмом эпизоде из девяти. И это настолько сильная мотивация к знанию, что к разгадке сериала хочется продираться даже сквозь тягучую и очень неоднородную драматургию. Какие-то эпизоды излишне неторопливы, какие-то недостаточно комичны, какие-то не могут выжать слезу или напугать, но главная интрига здесь закручена так сильно, что не оторваться. Борис Хлебников, как это водится, понял про всех вокруг что-то важное. Так что приходится сесть и терпеливо слушать.

К тройке силачей добавлю несколько сериалов, которые выйдут лишь в следующем году – но уже их пилотов достаточно, чтобы восхититься сложностью, остроумием и смелостью их историй. Это «Вампиры средней полосы», «На живца» и «Содержанки». Все три сделаны для Интернета, а это чрезвычайно важно: наконец-то мы с вами становимся рынком, ради которого кто-то готов рвать жилы.

Жан Просянов, главный редактор Кино-театр.ру

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников)

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников)

«Лучше, чем люди» (START.RU, режиссер Андрей Джунковский)

В плане российских сериалов год выдался на удивление ярким и насыщенным. Наконец-то веское слово сказали онлайн видеосервисы, прежде всего ТНТ-Premier и Start. В моем личном списке произошел удивительный твист: «Обычную женщину» показывали прессе ещё в конце 2017-го, и тогда казалось, что другого "лучшего сериала года" быть не может, но потом вышел сериал Жоры Крыжовникова и всех порвал.

Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»

«Ненастье» (Россия-1, режиссер Сергей Урсуляк) «Ненастье» стало чуть ли не единственным событием сезона, вызвав резонанс и в профессиональной среде, и в обществе. Урсуляк верен себе: многослойное полотно, истории людей на фоне истории страны. Плюс тщательная работа с изображением и актерами, а узнаваемых лиц в сериале немало. И Александр Яценко в центре – большой драматический актер.

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов) Сериал «от создателя Семена Слепакова» (как гласит Википедия) оставляет смешанное впечатление. Наряду с безусловными находками, такими как узнаваемые типажи, яркие диалоги и юмор, в целом слишком затянут. Внутри очень длинных серий много суеты и необязательных сцен, которые порой сводят сатирическую суть сериала на нет и не дают подняться на фантасмагорический уровень. Хороший актерский каст, где каждый играет свою партию в ансамбле. Очень уместны титры и песня Слепакова на них.

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников) Также неоднозначный проект. Может быть последующие сезоны ответят на вопросы, которые накопились к сценарию во время просмотра первого сезона. В сериалах с подобными сюжетами должна быть сверхидея, иначе зрителю становится совершенно непонятно, зачем он должен тратить 8 часов своей жизни и сочувствовать героине, мотивы которой не дают оснований для этого. И только грандиозная игра Анны Михалковой (уже отмеченная призами) во многом примеряет со всем остальным.

Надо отметить, что в 2018 году было меньше ярких премьер, которые давали пищу для обсуждений и споров, чем в предыдущем.

Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор журнала «Телепрограмма»

«Садовое кольцо», Первый канал Редкий случай, когда количество серий соответствует рассказанной истории. Предательства, подлости вперемешку с безумием и загадками тянутся без суеты, но и без затягиваний. Если бы герои не злоупотребляли фразой «Вот зачем ты мне это сказал?», кино получилось бы близким к идеалу и еще более близким к реальности. Конечно, есть крен в сторону «Богатые тоже плачут», но зато здесь ни одного положительного героя.

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов) Удивительно, как Семену Слепакову и Петру Буслову удалось сделать фильм про Россию-2018 без злости. А еще без лести, без стеснения и без большого количества обязательств и ограничений. В «Домашнем аресте», конечно, все чересчур, все анекдот, все побасенка. Но где побасенка – там и Гоголь мелькнет. Сериал, похоже, спасло то, что его не монтировали для эфирного канала. И цензуры, к чертям лишившую бы фильм мата, нет, и антуражные затяжки времени остались, и заставка длинною в жизнь... И здорово, что сатира закончилась сказкой, а не ограничилась обличением.

«Вне игры» (START.ru, режиссеры Виктор Шамиров, Дарья Балинова) Шикарная мелодрама в футбольном антураже, очень похожем на настоящий. И слова правильные, и типажи схвачены, и стадион «Локомотив» как живой. Явно недооцененный фильм – вполне стоит федерального канала. Отсутствие запредельного бюджета точно пошло на пользу, открыв незаезженные актерские лица, ничем не уступающие обложечным идолам 2018 года.

Очень хороши, и точно среди лучших «Обычная женщина» («ТВ-3»), «Мост» (НТВ) и «Большая игра» (СТС).

Евгений Ткачев, редактор разделов «Кино» и «Сериалы» на afisha.ru

Три самых сильных впечатления этого года:

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников) Не просто лучший сериал, но и главное русское кино этого года. Вневременная ветхозаветная притча про Каина и Авеля, в которой все герои обречены с самого начала — но это не делает просмотр менее увлекательным, а сопереживание героям менее сильным. «ДиКаприо» предельно точно передает все несовершенство человеческой природы, хрупкость жизни, бренность бытия и неспособность сопротивляться Року. А на извечный вопрос «где брат твой Авель?» отвечает единственным возможным образом: покоится в кустах.

«Домашний арест» (ТНТ-Premier, режиссер Петр Буслов) Актуальная социальная сатира, с гоголевским размахом живописующая нравы уездного города, в котором чиновники и простой народ ненавидят друг друга — но при этом связаны таким гордиевым узлом, что фиг выпутаешься. Точнейший портрет страны, однако стоило ли ожидать другого от талантливой связки политически острого барда-десятника и режиссера «Родины»?

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников) Адреналиновый криминальный триллер про сутенершу, которая творит страшные вещи — разумеется, ради семьи. Несмотря на то, что все это жутко похоже на один известный американский сериальный хит, это чертовски приятное чувство дежа вю. Благими намерениями вымощена дорога известно куда.

Мария Токмашева, руководитель службы новостей Кино-театр.ру

Развитие российских онлайн-сервисов для просмотра сериалов сыграло важную роль в борьбе за зрителя – отечественные сериалы этого года стали качественнее, разнообразнее, смелее и драматичнее. Одной из тенденций этого года я бы назвала как раз появление современных драм – если раньше в итоговых списках за этот «драматический» аспект обычно отвечали масштабные исторические сериалы или очередные экранизации классики, то в этом году появилось как минимум три настоящие драмы о людях, а точнее даже о семьях, которые живут «здесь и сейчас». Они и стали моими фаворитами.

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников) – самое страшное воплощение любимых русских идиом про женщину, которая коня на скаку остановит, и про «от тюрьмы, и от сумы не зарекайся», самое правдивое высказывание о «семейных ценностях» и ролевых моделях, передающихся из поколения в поколение.

«Звоните ДиКаприо!» (ТНТ-Premier, режиссер Жора Крыжовников) – смелый эксперимент Жоры Крыжовникова, с жестким юмором «Горько!», честным рассказом про ВИЧ и эпической трагедией, достигающей библейских масштабов.

«Частица Вселенной» (Первый канал, режиссер Алена Званцова) – чистейшая психологическая драма о буднях космонавтов, романтизированных в «большом кино», и все тех же несчастных семьях, пытающихся сохранить семейный очаг побегом в другую – космическую – реальность.

Вера Цветкова, телекритик, обозреватель «Независимой газеты»

В этот раз, как никогда, трудно раздавать места, поскольку в конце года чуть ли не одновременно вышли три классных сериала, в разных жанрах, но примерно одинаковые по качеству. Я бы их все поставила на первое место, но правила этого не допускают, поэтому:

«Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова – история о том, как Авель превратился в Каина. И о том, что всё совсем не такое, как кажется. В кои-то веки сообщество сошлось в едином мнении – «вот это да!». И в самом деле авторам удалось уложить в сериальный формат не только узнаваемые реалии и современные болячки (в прямом и переносном смысле слова), но и глубокую философию, и блистательный стёб над коллегами по кино, и широкий диапазон жанров – от комедии до трагедии.. Браво сценаристам и режиссёру!

«Обычная женщина» Бориса Хлебникова – это блистательная актёрская работа Татьяны Догилевой, такой узнаваемый образ героини Анны Михалковой – сильная женщина в мире слабых мужчин, плюс это просто хорошее кино. Первая реакция смотревших сериал лично для меня оказалась неожиданной – очень много народу ушло после первой серии с обоснованием «Почему я должен сочувствовать героине-сутенёрше?». На мой взгляд, картина нарисована жизненная и узнаваемая, так сегодня живёт две третьих нашего общества (в фильме ситуация просто доведена до абсурда). Отлично сделанный проект, которым можно гордиться.

«Домашний арест» Петра Буслова – по-настоящему смешная и откровенная комедия про сегодняшнюю Россию с блистательным актёрским созвездием. За нарисованную мультипликатором Александром Петровым заставку под песню Семёна Слепакова «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» – отдельное спасибо.

Безусловно, хочу отметить «Садовое кольцо» юного Смирнова с замечательной актёрской работой Ирины Розановой, а также стоящий особняком веб-сериал талантливейшей Ирины Вилковой «Бар «На грудь», который требует особого разговора.

Артур Чачелов, шеф-редактор сайта «Бюллетень кинопрокатчика»

Если год назад в моей тройке лучших оказались только комедии, то на этот раз, так уж получается, - одни драмы. И безусловный фаворит – сериал «Звоните ДиКаприо!». Яркий, запоминающий, эксцентричный и поднимающий крайне важную тему проект, бьющий наотмашь своей эмоциональностью, но разочаровывающий банальнейшим финалом. И тем не менее, считаю «Звоните Ди Каприо!» настоящим событием в мире отечественного сериалостроения и надеюсь, что этот проект когда-нибудь все-таки попадет в телеэфир.

На второе место я неожиданно для самого себя поставлю проект «Кровавая барыня» - несколько нестандартный для «России 1» сериал, который приятно удивил меня изобретательностью подачи материала, качеством съемки и атмосферностью. Особенно в первой серии, которая в какой-то момент даже вызвала ассоциации с добротными авторскими хоррорами. Отмечу также блестящую актерскую работу Юлии Снигирь.

Замыкает тройку лучших в моем топе этого года «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и канала ТВ-3 – крайне увлекательный и по-хорошему кинематографичный проект, к которому у меня, как у зрителя, есть всего одна претензия: для полного закрытия всех сюжетных вопросов ему не хватает еще одной дополнительной серии.

Полина Щекина, редактор раздела «Культура» онлайн-издания «Экспресс газета»

«Ворона» (НТВ, режиссеры Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий) Прекрасный синтез модного сейчас жанра «скандинавский нуар» и классического криминального детектива с интересной завязкой, напряженным сюжетом и не менее захватывающими подробностями из личной жизни сыщиков. Главная героиня Анна Воронцова в исполнении Елизаветы Боярской получилась очень цельным персонажем, но в то же время живым — Ворона нередко ведет себя неожиданно для зрителя.

«Ольга, 3-й сезон» (ТНТ, режиссеры Артем Лемперт, Павел Орешин) Еще одна героиня, которая покорила сердце многих зрителей, в том числе и мое, — это Ольга (Яна Троянова). Главные герои показывают целый срез общества, но в них, помимо трагической достоверности, есть еще и невероятно оптимистичное отношение к жизни. Это сочетание и делает «Ольгу» по-настоящему талантливой работой.

«Обычная женщина» (ТВ-3, режиссер Борис Хлебников) В сериале «Обычная женщина» все довольно обычно, включая завязку и фабулу, но режиссер очень грамотно расставляет акценты. То, что казалось главным двигателем сюжета, оказывается «обманкой», на первое место выступают проблемы общечеловеческого масштаба и выводят сериал на новый уровень.

Как отмечает Кино-театр.ру, в этом году экспертные мнения не сильно разошлись: 16 человек в тройках лучших назвали 14 проектов (в прошлом и позапрошлом году меньшее количество экспертов называло 17 фильмов), причем только шесть сериалов упомянуто более 1 раза. Лидер по количеству упоминаний - «Обычная женщина» (14 из 16 экспертов включило ее в тройку лучших), на втором месте - «Звоните ДиКаприо!» (12 голосов), на третьем - «Домашний арест» (8 голосов), на четвертом - «Ненастье» (3 голоса).

Олимпийская система определения победителя дает нам на первом месте «Звоните ДиКаприо!» (4 первых места в тройках, 6 вторых мест), на второй строчке - «Домашний арест» (4 первых мест, 2 вторых), на третьей позиции «Ненастье» (3 первых места), на четвертой - «Обычная женщина» (только две золотые медали от экспертов).

И, наконец, подсчет по балльной системе (этого метода оценки мы всегда и придерживаемся) дает нам в лидерах сериалы «Звоните ДиКаприо!» (25,5 баллов), «Обычная женщина» (21,5 баллов), «Домашний арест» (18,5 баллов) и на четвертой строчке «Ненастье» (9 баллов).