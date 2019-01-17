﻿ "Год культуры" на ТНТ: комедия о любви к деньгам и не только, Mixnews.lv

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«Год культуры», один из самых ярких российских сериалов, премьера которого состоится в эфире телеканала – 4 февраля в 20:00.

В комедийном и остросоциальном сериале совместного производства Comedy Club Production и Art Pictures Vision снялись Федор Бондарчук, Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Мария Ахметзянова, Александр Лыков, Александр Яценко и другие.

Вместе с продюсером Вячеславом Дусмухаметовым и режиссером Тито Калатозишвили они создали целую галерею узнаваемых образов, сопоставимых с персонажами русской классической литературы.

Кинокритики единогласно назвали «Год культуры» сатирой, достойной пера Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Оценил сериал и президент России Владимир Путин.

Прямая линия президента России изменила жизнь нерадивого чиновника Виктора Сычева (Федор Бондарчук). На линию неожиданно дозвонилась Софья Белозерова (Мария Ахметзянова), преподавательница всеми забытого гуманитарного вуза городка Верхнеямска, и пожаловалась на бездействие министерства образования.

По распоряжению Путина Сычев, чиновник этого министерства, прямо из роскошной депутатской сауны отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя министерства образования, чем полное погружение в это самое образование?

Сериал «Год культуры» на ТНТ покажет, чем может обернуться для чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.

В Верхнеямске Сычев столкнется с его обитателями и увидит, что препод Толя Сапрыкин готов на все ради выпивки, мент Слава Сологуб не гнушается любых методов установления справедливости, а суетливый ректор Лев Филин запросто меняет личину интеллигента, как только понимает, что его кресло в опасности… Настоящим борцом за правое дело на их фоне выглядит та самая Софья Белозерова, обеспокоенная судьбой вуза. Смогут ли чиновники, интеллигенция и народ объединиться ради перемен и надежд на лучшую жизнь?

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер сериала «Год культуры»: «В настоящее время контраст между столицей и провинцией в нашей стране ярко выражен, поэтому это отличный материал для истории.

Вы не найдете Верхнеямск на карте страны, это собирательный образ небольших российских городов. И когда в такой городок ссылается зарвавшийся московский чиновник, начинается сериал «Год культуры». Столица vs регионы, чиновник vs народ — это основные конфликты сериала. У нас не было задачи обличить всех негодяев и остановить коррупцию в стране, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними, как минимум, посмеяться, а как максимум – задуматься».

Егор Москвитин, Meduza: «Плотность шуток здесь гораздо выше, чем в среднестатистическом российском ситкоме, и работают эти шутки на самых разных частотах. Какие-то гэги напомнят о «Нашей Раше», но есть и те, что равняются на американский «Офис» или британский «Монти Пайтон».

Иван Чувиляев, Kino-Teatr.ru: «Чиновничьи слабости описаны жирно, ярко, забавно…»

Анастасия Сенченко, The Village: «И если комедийный талант Федора Бондарчука для многих не новость, еще со времен «Даун Хауса», то Александр Яценко в роли пьющего педагога и Риналь Мухаметов в роли услужливого ассистента раскрываются с новой стороны».

Дмитрий Бортников, kinoafisha.info: «Герои получились очень узнаваемыми, диалоги уж точно будут разобраны на цитаты, а предсказать развитие событий просто невозможно. И, как и в лучших проектах канала ТНТ, здесь тоже играют на грани фола…»