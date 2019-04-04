﻿ "Школа экстрасенсов": новый грандиозный эксперимент ТНТ, Mixnews.lv

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Можно ли обучить сверхспособностям и экстрасенсорике? Возможно ли развить дар у любого человека или к этому должна быть предрасположенность? Телеканал ТНТ начинает новый грандиозный и уникальный эксперимент и открывает первую телевизионную "Школу экстрасенсов"!

С 7 апреля по воскресеньям в 20.30 на ТНТ

Многие замечают в себе необычные способности, но не все знают, что с ними делать. Дар экстрасенсорики дается свыше, но его усиление и развитие – сложный и закрытый процесс. Телеканал ТНТ открывает доступ к тому, что всегда скрыто от посторонних глаз.

В "Школе экстрасенсов" люди, которые чувствуют в себе экстрасенсорные способности, будут учиться их развивать, чтобы встать в один ряд с прославленными ясновидящими.

В качестве наставников школы были приглашены два сильнейших экстрасенса: победитель 17-го сезона "Битвы" мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати. Наставники согласились на этот эксперимент при одном условии: у учеников школы должна быть предрасположенность к сверхспособностям.

Обучить этой тонкой материи с нуля просто невозможно. Ведущим проекта выступит скептик Сергей Сафронов.

Сергей Сафронов, ведущий "Школы экстрасенсов": "Я очень рад, что "Школа экстрасенсов" выходит в эфир. Люди часто задаются вопросом: можно ли развить в себе экстрасенсорные способности? Можно ли им обучить? Мне захотелось проверить, понаблюдать за этим процессом. И естественно, в "Школу экстрасенсов" меня привело любопытство и здоровый скептицизм.

Ученики все разные, также как и наставники. Я знаю Константина Гецати и Свами Даши по "Битве экстрасенсов". Это победители, которые круто себя проявили.

Теперь же мне интересно посмотреть за ними, как за учителями. Смогут ли они поделиться своими знаниями и опытом? Скажу честно, работы у них будет очень много.

Я как ведущий буду проводить задания, разъяснять зрителям то, что происходит в шоу и, конечно, вместе со всеми наблюдать за процессом обучения".

В результате глобального кастинга были отобраны 2000 человек. 50 из них приняли участие во вступительных экзаменах и только 12 лучших были зачислены в первую телевизионную "Школу экстрасенсов" на ТНТ.

Наставники приняли решение, кто будет обучаться в "Школе экстрасенсов" и распределили учеников по своим командам. Теперь им предстоит сложный путь учебы, с уроками, мастер-классами и экзаменами.

У каждого наставника свои методы обучения и свой подход к эзотерике. Каждую неделю кто-то из учеников покидает школу. Кто из них дойдет до конца, постигнет все особенности экстрасенсорики и сможет составить конкуренцию именитым ясновидящим? Покажет время! И ТНТ: С 7 апреля по воскресеньям в 20.30 в первой телевизионной "Школе экстрасенсов".