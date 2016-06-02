Книги
#читатьнеперечитать: 5 лучших книг января
#читатьнеперечитать: лучшие книги декабря
Идеи для нескучных выходных в скучную пору
Немного книжного трешачка: пятерка книг не для слабонервных
В галерее Istaba поселилась билингвальная «Морская русалка» (2)
#читатьнеперечитать: лучшие книги осени
Праздник города в Вентспилсе: куда сходить, что не пропустить
Вдова Евгения Евтушенко рассказала о дне рождения, о котором мечтал супруг
Анти-маст-рид: Десять книг, за которые даже не стоит браться (3)
Афиша: В Риге состоится встреча с профессором МГУ Игорем Волгиным (5)
#читатьнеперечитать: лучшие книги июня
Книжная новинка: Борис Акунин "Седмица Трехглазого"
Просвещаемся: Музей Гуггенхайма выложил книги об искусстве в открытый доступ