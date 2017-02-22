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24-26 февраля в Риге пройдет "Латвийская книжная выставка", в которой Россия представлена как почётный гость. Вот в связи с этим фактом журналистскую братию и собрали на пресс-конференцию в отеле Гуттенберг.

Валтс Йиргенсонс, директор Латвийской книжной выставки сообщил, что "рад тому, что Россия приняла наше приглашение и решила участвовать в выставке. Несмотря на то, что сама выставка имеет многолетнюю историю, российские авторы и издательства в таком масштабе представлены впервые.

Всего на выставке представлено около 80 издательств, в том числе и латвийских. На оформленных площадках будут проходить всевозможные мероприятия не только для взрослых читателей, но и для детей.

Валтс отдельно отметил наличие пункта обмена книгами. Поэтому если в домашней библиотеке накопилась литература, которая больше не нужна, ее смело можно или сдать, или обменять на другие книги.

Россия же представит совершенно огромную культурную программу!

"У нас ведь такие тесные культурные связи и достаточно много не только русских, которые читают на родном языке, но и латышей, которые внимательно следят за российскими книжными новинками. Но, к сожалению, не все переводится на латышский язык" - добавил Валтс Йиргенсонс.

Марина Абрамова, куратор программы российского стенда на Латвийской книжной выставке отметила: "Около тысячи книг будут экспонироваться на основном стенде в выставочном зале "Кипсала" (Рига, улица Кипсалас, 8), почти 20 издательств привезут туда свои новинки и бестселлеры, кроме того, на основных площадках пройдёт порядка ста мероприятий."

"Нам, безусловно, хочется отдельно поблагодарить тех, кто предоставил места для наших встреч. Это филфак Латвийского университета (Рига, улица Висвалжа,4а), книжный магазин "Янус" (Рига, улица Езусбазницас, 7/9), Дом Москвы (Рига, улица Марияс, 7), библиотека Задорнова (Рига, улица Альберта, 4) и, конечно, выставочный комплекс "Кипсала"", - отметила она.

Все дни выставки там будут проходить не только встречи с авторами, но и марафоны русских чтений, когда авторское произведение читает не только сам писатель, но и студенты, и преподаватели вузов. К сожалению, наши встречи в библиотеке Задорнова станут финальными - библиотека закрывается. Но мы надеемся, что общими усилиями мы сможем найти способ избежать этого.

Что касается собственно программы, то ее лучше изучить на сайте: www.bt1.lv, потому что все упомянуть довольно сложно. Но нельзя не сказать, что в Риге в рамках выставки будут гостить Борис Грачевский, Григорий Остер, Денис Драгунский и ещё около 30 писателей. Для детей поведут творческие мастер-классы, а специалистов приглашает за "круглый стол".

Не обойдётся и без подарков. На выставке будет оформлена "мобильная библиотека", которая откроет для книголюбов сто бесплатных книг для скачивания. Так что берите с собой гаджеты, они вам пригодятся! И, конечно, не пропустите саму выставку.