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Раз уж женский день, так и книги мы порекомендуем для дам! Нет, в этой подоборке не будет примитивных любовных романов, зато будут те книжные новинки, которые не оставят равнодушными прекрасную половину человечества.

Мишель Бюсси "Самолет без нее"

Новая книга популярного французского автора мгновенно стала бестселлеров. Оно и понятно: интрига, тайна, мистика, азные судьбы, крушение самолета - идеально под бокал красного вина перед сном. Правда, ближе к концу роман станет немного предсказуемым, но это не мешает ему дарить удовольствие до последней строки. И, кстати, здесь отличный перевод!

О чем: Самолет Стамбул-Париж врезается в гору Мон-Террибль. Что стало причиной катастрофы – загадка. Все пассажиры погибли, кроме трехмесячной девочки и тайну ее происхождения расследует частный детектив. Но на пороге разгадки его ожидает нечто непредсказуемое….

Клэр Норт "Пятнадцать жизней Гарри Огаста"

Круто от слова очень. Новый sci-fi роман английской писательницы Клэр Норт совершенно бесподобен. Увлекает с первых строк и держит в напряжении до оглавления, благодарностей и финальных титров. Прекрасный слог и отличный сюжет делают новинку однозначным must-read.

О чем: Гарри Огаст – необычный человек, но способный проживать свою жизнь раз за разом, что-то в ней меняя, а значит и меняя, порой, ход всей истории. Он не одинок, такие же персонажи объединены в клуб “Хронос” и наловчились передавать друг другу сообщения из прошлого в будущее и обратно.

Алекс Дубас "Моменты счастья"

Почти тысяча историй счастья самых разных людей: от звезд до простых смертных. Эта книга может смело претендовать на роль многоразовой литературы - взял с полки и почитал с любой страницы. Короткие рассказы, в которых собраны слезы радости и боли, заставляют оглянуться на свою собственную жизнь и полюбить ее.

О чем: Известный теле- и радиоведущий Алекс Дубас собрал огромное количество судеб. Коротенькие, по пять строчек рассказы, чередуются настоящими миниатюрными новеллами по полторы страницы, известные персонажи соседствуют с совершенно простыми людьми, но каждое слово – чья-то жизнь. Пронзительные, искренние, тонкие, честные, с привкусом горечи и с ароматом бабушкиных пирогов рассказы можно читать в одиночестве и любимым вслух.

Терри Пратчетт "Шлапа, полная неба"

Книга с таким названием буквально проситься в руки. И если уж вы ее взяли - не выпускайте, пока прочтете. Во-первых, низкий поклон переводчику. Ему все удалось на десятку! Во-вторых, у Терри Пратчетта нет возраста читателя. "Шлапу" можно читать и самому, и детям вслух. В-третьих, тонкий юмор, увлекательный сюжет и оригинальный взгляд на неоригинальные вещи делает "Шляпу" и правда отличной книжной новинкой.

О чем: А это – Тиффани Болен, сейчас ей 11 лет. Она впервые покинула родные края и отправилась учиться ведьмовству в горы. Правда, пока магия ей даётся не очень: юная ведьма даже путанку, простейший магический инструмент, сплести не может. Хорошо у неё получается только один фокус: когда под рукой нет зеркала, Тиффани выходит из тела и глядит на себя со стороны. Это очень удобно, если хочешь увидеть, как смотрится новое платье... И очень опасно, если не знаешь, как защитить себя. А Тиффани не знает.

Джон Шемякин "Дикий барин в диком поле"

Очень, очень смешно и остроумно. Джон Шемякин - популярный российский блогер, который собрал свои "коропульки" в одну книгу и вышло здорово. Он мастерски владеет словом, умеет включить самые неожиданные образы и даже в обыденно находит юмор. Рекомендуем читать и перечитывать, когда одолевает сплин и "грусть тоска съедает".

О чем: “Очень многие в последнее время стали задавать мне вопросы, связанные с родом моей деятельности. Для меня такое любопытство кажется странным. Люди не верят, что чтение псалмов на паперти взаправду может кормить! Любой Шерлок Холмс может подойти ко мне, хрустя пустыми ампулами с семипроцентным раствором под ботинками на пуговицах, и сразу же догадаться, кто я такой и чем зарабатываю себе на кусок горького хлеба и кружку дождевой воды.

Раз в тельняшке – значит, моряк. Деревянная нога, подсыхающая у камина, говорит о том, что моряк я не очень хороший, но с богатым прошлым, скорее всего боевым. Где у нас была война последний раз? Значит, боевой моряк из Кандагара. Любит сидеть на стульях верхов, значит, кавалеризмом занимается. Боевой моряк-кавалерист из Кандагара. Часто матерится. Известное дело, гуманитарии. Татуировка Саша” не тыльной стороне ладони помогает понять, что зовут меня Саша. А сердце, пронзенное стрелой, под синим именем – что я очень эгоистичный, самовлюбленный Саша… Я люблю, когда интрига”. Джон Шемякин