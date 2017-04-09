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В прошлый раз мы поделились скорее женской подборкой, а теперь подобрали новинки вообще на любой вкус.

Джон Стейнбек “Русский дневник”

В книге известного американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии в области литературы Джона Стейнбека читатель найдет впечатления об СССР человека из-за “железного занавеса”. Это честный репортерский отчет о советских послевоенных реалиях. Без всякой идеологии и политических оценок.

Жауме Кабре “Тень евнуха”

Жауме Кабре – один из самых известных каталонских писателей, а его произведение “Тень евнуха” – совершенный и абсолютный космос, начиная от стилистики и заканчивая финальной строкой. В мировых сми это произведение назвали “великолепный роман об искусстве, о музыке, о смысле человеческой жизни”. Но вообще к языку Жауме надо привыкнуть – запутанное повествование запутанных историй. Но очень крутое повествование, очень крутых историй.

Юлия Яковлева “Вдруг охотник выбегает…”

Юлия Яковлева смело помещает честного милиционера в сталинскую эпоху. Смело, потому что любой историк будет читать придирчиво, выискивать несоответствия вплоть до цвета шнурков. Но для просто обывателя - отличная смесь детектива и описания советского быта под грохот работы машины ОГПУ-НКВД.

Крис Хэдфилд “Руководство астронавта по жизни на Земле”

Кристофер Хэдфилд – один из самых опытных и популярных астронавтов в мире. После увольнения из НАСА взялся написать книгу, чтобы рассказать, что же такое жизнь в космосе и чему она учит на Земле. Читать очень интересно, потому что как бы мы еще узнали о бытовой стороне космической жизни. С другой стороны, изобилие технических терминов и типично американский стиль повествования немного утомляет. Но мальчишкам точно понравится! Потому что это - история девятилетнего канадского пацаненка с фермы, который смог стать лучший астронавтом США.

Элизабет Хиткот “В ловушке”

Девушка Кармен счастлива в браке с Томом. Однако есть нюанс – Том был женат, бросил семью и детей ради любовницы, но любовница утонула при странных обстоятельствах. Вот такая замануха, поэтому рассказывать финал - это жестоко и беспощадно проспойлерить. Одно можем сказать точно: девушка Кармен мается от безделья и начинает собственное расследование событий. Не самое талантливое детективное произведение, но читается легко и быстро.

Текст: Евгения Шафранек

Фото: pp.userapi.com, i.livelib.ru, novostiliteratury.ru