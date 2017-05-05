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Американский музей современного искусства - Музей Соломона Гуггенхайма - уже во второй раз преподносит поклонникам арта роскошный подарок. А именно: выкладывает книги в открытый доступ.

Пять лет назад галерея предоставила возможность ознакомиться с шестью десятками публикаций, теперь - двести книг в формате pdf и ePub.

Правда, презент оценят только те, кто прекрасно знает английский язык, потому что на русском нет ни одной книги. Есть даже одна на японском и еще одна на финнском, но на великом и могучем - увы.

КНИГИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ МОЖНО НАЙТИ -- ЗДЕСЬ.

Надо отметить, что коллекция музея — одно из ведущих собраний произведений современного искусства в мире.