Просвещаемся: Музей Гуггенхайма выложил книги об искусстве в открытый доступ
Woman | 5 мая 2017 года, 22:12
Американский музей современного искусства - Музей Соломона Гуггенхайма - уже во второй раз преподносит поклонникам арта роскошный подарок. А именно: выкладывает книги в открытый доступ.
Пять лет назад галерея предоставила возможность ознакомиться с шестью десятками публикаций, теперь - двести книг в формате pdf и ePub.
Правда, презент оценят только те, кто прекрасно знает английский язык, потому что на русском нет ни одной книги. Есть даже одна на японском и еще одна на финнском, но на великом и могучем - увы.
КНИГИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ МОЖНО НАЙТИ -- ЗДЕСЬ.
Надо отметить, что коллекция музея — одно из ведущих собраний произведений современного искусства в мире.