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Дорога ложка к обеду. В России кипят страсти и бушуют митинги, а у Бориса Акунина выходит новый исторический сборник "Седмица Трехглазого". Войны и разбой 17 века, бунты и невероятные приключения старомосковского "Шерлока Холмса" финишируются бонусной пьесой "Убить Змееныша", которая была издана раньше.

Вообще, у Акунина не только о Фандорине читается легко и быстро. Его исторические романы захватывают не меньше, а то и больше.

Например, в "Седмице" главный герой расследует преступление за преступлением, перед читателем проходит, параллельно, целая эпоха, до последней страницы сохраняется интрига, прописанные герои восхищают и увлекают за собой даже тех, кто от истории крайне далек.