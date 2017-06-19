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Июнь был богат на книжные новинки, но не всё, что появилось на книжных полках заслуживает внимание. Но кое-что автоматически попадает в список must-read.

1. Алексей Леонов «Время первых»

Книга космонавта Алексея Леонова «Время первых. Судьбая моя — я сам» вышла аккурат к одноименному фильму Тимура Бекмамбетова

Здесь и юмор, и горькая правда, и удивительные подробности первого человека в открытом космосе. «Больше всего в памяти остались необыкновенная тишина, стук своего сердца и натруженное дыхание.» И, конечно, целая судьба героя — еще вчера сына врага народа.

2. Личные истории «В Питере жить»

«От Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной» - личные истории Евгения Водолазкина, Татьяны Толстой, Михаила Шемякина, Бориса Гребенщикова, Елизаветы Боярской — всех тех, кто тесно связан с Петербургом-Ленинградом-Петербургом. Воспоминания старожил и восторг молодняка о великом городе на Неве. Зачитаться и не оторваться!

3. Вячеслав Прах «Кофейня в сердце Парижа»

Вот про «Кофейню» Праха помнят многие. Эта книжная новинка — продолжение первого нашумевшего романа и одновременно рефлексия на его тему. «Моя дочь умерла, когда ей было всего лишь три минуты. Моя жена умерла спустя три месяца…» Теперь потерявший всё герой пытается найти убийцу своей жены, и все глубже и глубже погружается в свои воспоминания.

4. Дюран Сабин «Вне подозрений»

Для любителей детективов — новая книга Дютело убитой девушки, и с этой минуты ее жизнь превращается в кошмар… Полиция подозревает в убийстве Габи, а ей кажется, что она следующая в списке преступника.

5. Джон Р.Р.Толкин «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья»

Толкин умер. Да здравствует Толкин. После смерти писателя остались богатые архивы — рассказы, наброски, легенды, эссе. Вот из этих черновиков родился в свое время и «Хоббит», и «Властелин колец». В 1980 году сын Толкина Кристофер подобрал и издал первый сборник этих текстов «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья».