Woman |

Каждый день на книжных полках появляются новинки. Какие-то книги по-настоящему выстреливают: талантливые, яркие - не оторваться.

Но есть у меня свой список литературы, на которую не стоит тратить свое драгоценное время. Я их собрала в некоторое подобие топа. Надеюсь, он будет вам полезен. И, конечно, такая подборка — штука субъективная.

Текст: Евгения Шафранек

1. Андрей, Мария Круз «Ар-Деко»

Тем, кто ожидает динамики и краткости – сразу рекомендую взять другую книгу. Здесь же изобилие деталей, дотошных описаний, "измышлизмов и размышлизмов" просто зашкаливает.

Однако поклонники неспешного повествования, любители гангстерских приключений и фан-клуб Бонни и Клайда – будут счастливы нырнуть на первой странице и вынырнуть на пятисотой.

2. А.А.Виноградов «Непридуманная Сирия»

Аркадий Виноградов - путешественник, дипломат, историк, автор серии книг "Одиссея одного ирландца" - много лет провел в Сирии, где он занимал должность советника посольства СССР, а затем и личного советника министра обороны Сирии. Вот и занимался бы своим занятием, честно говоря. Потому что писатель из него, как из меня балерина, а балерина из меня сомнительная.

Откровенно скучное повествование, во главе угла которого поставлено самолюбование собой и своим профессионализмом в частности.

3. Ю Несбё «Жажда»

Тут нет полутонов. Любите чернуху? Однозначный маст-рид. Охотитесь за душевным, трепетным и волнительным? Даже не подходите к этому извращенцу.

Прекрасный слог и стиль — услада для глаз. А вот сюжет не для слабонервных. Там и кровопийцы, и некрофилы, и изнасилования — полный комплект трешака с труднопроизносимыми норвежскими именами в комплекте.

4. Дональд Трамп «Как стать богатым»

По большому счету, эта книга смело может пополнить ряды аналогичных произведений. Другое дело, что всегда приятней читать о том, как стать богатым у того, кто стал богатым, благодаря бизнесу, а не написанию книг о том, как стать богатым.

Здесь мало советов, чуть больше юмора и выше крыши нарциссизм, бахвальство и козыряние знакомствами.

5. Борис Акунин «Седмица Трехглазого»

Недавно Борис Акунин твердо заявил, что Фандорина больше не будет. Мужик сказал, мужик сделал. Вместо Фандорина появился совсем иной персонаж. Несимпатичный, некрасивый и печальный, как и последний роман писателя.

Хочется крикнуть: "Верните Эраста Петровича, или перестаньте писать!" Вымученный сюжет, какая-то колоссальная ахинея и луч света в темном царстве - описания Риги XVII века. Полное разочарование!

6. Владимир Торин "Амальгама 2. Тантамареска"

Амальгамы - тот случай, когда аннотация и отзывы читателей более талантливы, чем писанина самого автора. Оставим сюжет - феерия бреда. Но стиль! Борюсь с соблазном выслать скорой почтой горе-литератору словарь синонимов.

"Сильные мира сего понимали или догадывались о возможности некой силы..." Вовка, прекрати!

"Да и сэнсэй"..."впрочем, благодаря сенсею" Вовка, определись!

"...оглянувшийся Рудик на миг застыл, видя, как на месте его недавнего ночного отдыха расцветает, недобро багровея, экзотический цветок из желто-красных лепестков пламени, обрамленный скромно вьющимися по бокам синевато-черными дымными лепестками. " Вовка, что ты делаешь? Прекрати!

Паустовский, Бианки, заберите Вовку, научите описывать. Эти лепестки лепестками лепестков лепестучили вызывают ожог зрачка и воспаление мозга. Вон из литературы, вон из профессии, словом.

7. Дэниел Киз «Пятая Салли»

Дэниел Киз изучал психологию и провел немало времени в психиатрических лечебницах. Ох, и наслушался там историй наш автор! Особенно его заинтересовали редкие и очень интересные случаи разделения личности. Так на свет и появилась "Пятая Салли".

Собственно Салли – зануда, каких еще поискать надо. Но вот в ней живут еще четыре личности: Дерри – сорвиголова, нимфоманка Белла, интеллектуалка Нола и потенциальная убийца Джинкс. Задача психотерапевта объединить этих дам в одну, чтобы получилась особенная и талантливая Салли.

Ну и здесь тоже полет фантазии психа. Тут и ненормальное детство Салли с отчимом-извращенцем, и такое изобилие секса, что «50 оттенков» подвиньтесь, и все, в общем-то, аля натурель и неплохо, но на врач-психотерапевт избавляет Салли от ее двойников и вот на третьем alter ego книга надоедает окончательно.

8. Стейс Крамер «Мы с истекшим сроком годности»

Если объединить в одном сюжете "1+1" и "Достучаться до небес", то получится книга "Мы с истекшим сроком годности" только хуже.

Более того, сама по себе книга - откровенный киносценарий. Грубый, аляповатый, простой как пять копеек и изобилующий шероховатостями текст, словно набросок для сценариста, который потом украсит его героями, эмоциями и визуальным рядом. А пока это лишь полуфабрикат.

9. Екатерина Рождественская «Мои случайные страны»

Екатерина Рождественская – дочь знаменитого поэта – и швец, и жнец, и на дуде игрец: российский фотограф, главный редактор журнала "7 дней", профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, художник-модельер. В этот список стоит теперь добавить и "писатель". Кавычки неслучайны.

Ее первая книга "Жили-были, ели-пили" прошла на волне успеха, созданной собственной фамилией – всем стало интересно: что же ели и пили в семье незабвенного Роберта Ивановича. Большинство читателей еще тогда разочаровалось и новорожденное произведение не оценило. Тут бы Екатерине бросить графоманство, да вернуться к фотопортретам, которые у нее получаются совершенно мастерски.

Но "Остапа понесло"… "Мои случайные страны" (а это 450 страниц, на минуточку) – нечто среднее между путевыми заметками и блогерскими набросками, которые никто не удосужился причесать и привести в божеский вид. Текст перегружен фразами типа "авось сойдет". Лично для меня не сошло. И лично я вижу в этом халтуру. Но я не показатель, конечно.

10. Валдис Затлерс «Вот кто я»

Личность Валдиса Затлерса вызывает у меня нервную дрожь. Я - его персональный хейтер. Когда вышли его мемуары "Вот кто я!" на русском языке, я решила, что смогу лучше понять личность автора. Увы. Чтение книги в 600 страниц оставило мутное впечатление. К тому уже автор очевидно сэкономил на хорошем редакторе — текст косноязычный, хроника событий скачет.

Затлерс не скупится на пафос и с завидной регулярностью пишет что-то вроде: "Некоторые государственные дела всегда стоят выше ссор политических партий и приоритетов правительства, Они символизирует Латвийское государство. А символы надо защищать, о них заботиться. Флаг Латвии, гербы страны, городов и краев, латышский язык, история Латвии и культурные памятники — эти ценности не должны меняться вместе с политическими настроениями." Да, свежая мысль.