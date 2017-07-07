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В четверг, 6 июля, в медиацентре правительства Санкт-Петербурга журналисты общались с Марией Евтушенко. Вдова поэта Евгения Евтушенко, ушедшего несколько месяцев назад, и режиссер Александр Анферов рассказали о грядущем концерте, который готовил сам Евгений Александрович, и на который, к сожалению, уже не сможет прийти.

"Два года назад, в год литературы, Евгений Александрович сделал огромное представление в Лужниках, в концертном зале Россия. И на этом вечере мы тоже воспроизведем маленький фрагмент той задумки Евгения Александровича, которая была в Лужниках, на петербургском концерте будет такой фрагмент" - рассказал Александр Анферов, а Мария Владимировна, жена поэта, добавила, что это антология русской поэзии за десять веков:

"То есть начинается все со "Слова о полку Игореве", он сам сделал новый перевод. Называл переклад, он не любил слово "перевод". И каждому поэту написана статья, а потом так получилось, что стали появляться стихотворения.

Сейчас вот эти четыре тома, которые вышли, там есть вступительные статьи, разделы большие, и есть статья о каждом поэте и стихотворение".

Режиссер объяснил, что не все эти небольшие посвящения русским поэтам прозвучат 18 июля, но с помощью этих материалов, зрители получат представление о том, как это было при жизни Евгения Александровича два года назад в концертном зале "Россия". Александр Анферов подчеркивает, что это не просто вечер памяти, это вечер, каким бы его сделал Евгений Александрович.

Мария Евтушенко добавила, что не очень любит выражение "вечер памяти", "мемориальный вечер", в этот день на сцене будут звучать и стихи других поэтов, будет продолжаться традиция, заложенная Евгением Александровичем в Туле, в Москве, в Санкт-Петербурге.

На вопрос о сборе в письменном виде воспоминаний, которые, возможно войдут в книгу, Мария Евтушенко ответила, что лично она этим не занимается, но такая книга обязательно будет:

"Вы знаете, я не собираю воспоминания, я знаю, что готовится книга к выходу. То есть это все было начато буквально в начале апреля коллективно. Я не могу сказать, когда она выйдет, просто я знаю, что некоторые наши друзья уже написали воспоминания и туда их поместили".

Супруга Евгения Александровича рассказала журналистам, что муж мечтал приехать в июле этого года в Петербург:

"Он планировал, что день рождения отметит в Москве, а потом, на следующий день, 19 или 20 июля выступит в Питере, который он очень любил и любил питерскую публику. Он выступал здесь неоднократно, но, к сожалению, не случилось.

Еще раз спасибо всем, кто занимался этим концертом, спасибо участникам, что вы продолжаете традицию выступлений, поэтических чтений именно стихов Евтушенко".

Источник: piter.lv