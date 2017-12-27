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Для тех, кто утомился ждать снега и лыжных радостей - наша подборка. Что появилось на книжных полках в декабре и что смело можно поставить в список маст-рид, маст-хэв и другой маст сейчас расскажем.

1. Яна Вагнер "Кто не спрятался"

История девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы - такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой.

2.Гийом Мюссо "Квартира в Париже"

Маделин Грин сняла квартиру в Париже. По недоразумению, ту же квартиру снял драматург Гаспар Кутанс - мизантроп, умеющий работать только в одиночестве. Это недоразумение могло бы стать просто досадным эпизодом в жизни обоих, если бы не очень важное обстоятельство: раньше квартира принадлежала известному художнику Шону Лоренцу, который умер, потому что был не в силах пережить смерть своего сына Джулиана. Маделин и Гаспар воссоздают шаг за шагом его жизнь после исчезновения Джулиана и обнаруживают, что с этим делом связана тайна.

3. Гэвин Фрэнсис "Путешествие хирурга по телу человека"

Гэвин Фрэнсис приглашает нас в путешествие по человеческому телу, рассказывая о его внутренней работе и о чудесах, которые в нем происходят. Опираясь на свой опыт хирурга и семейного врача, он сочетает интересные клинические случаи с эпизодами из истории медицины, философии и литературы, чтобы описать тело в болезни и здравии, в жизни и смерти ярче, чем мы можем себе представить.

4. Дженнифер Макмахон "Остров потерянных детей"

Девочка похищена при странных обстоятельствах - некто в костюме плюшевого кролика заманил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Свидетелем похищения стала Ронда Фарр. Произошедшее удивительным образом перекликается с судьбой ее подруги Лиззи, которая пропала тринадцать лет назад. Втайне Ронда винит себя - оба раза она выступила пассивным наблюдателем и не попыталась предотвратить трагедию. Возможно, брат Лиззи, Питер, поможет ей раскрыть тайну похищений и тем самым искупить вину?

5. Лиза С.Хилтон "Госпожа"

После открытия собственной художественной галереи в Венеции Джудит Рэшли считает, что наконец может пожить в свое удовольствие. У нее есть деньги, прекрасная квартира и гардероб, о которых она всегда мечтала, не говоря уже о том, что ею интересуется российский олигарх. Но случайная встреча на Ибице провоцирует ряд событий, в том числе и убийство. На этот раз на карту поставлено гораздо больше, чем ее репутация. Как далеко сможет зайти разъяренная Джудит, чтобы избежать смерти?

6. Аньес Мартен-Люган "Ты слышишь нашу музыку?"

Вера и Янис прожили вместе десять лет, у них чудесная семья, трое очаровательных детей и их счастье восхищает. У архитектора Яниса, мечтающего о собственном проектном бюро, появляется новый друг и предлагает финансовую поддержку. Это открывает герою путь к успеху, но жизнь семьи постепенно разлаживается. Веру начинают тревожить странные совпадения. Однако такой развязки, какую заготовила на сей раз Мартен-Люган, не ожидают ни Вера, ни читатели.

7. Джейн Корри "Жена моего мужа"

Выйдя замуж за талантливого художника Эда Макдональда, молодой адвокат Лили начала новую жизнь. И, кажется, ничто не сможет омрачить их счастливый брак. По соседству с супружеской парой живет хорошенькая девочка-итальянка Карла, за которой Лили присматривает, пока ее мать пропадает на работе. Карле всего девять, но она уже хорошо знает, что значит хранить чужие секреты… А потом жизнь надолго разведет их - пройдет двенадцать лет, прежде чем Лили и Карла снова встретятся и поймут - им обеим есть что скрывать, и стоит раскрыться хотя бы одной из тайн их прошлого, последствия будут непредсказуемы…

8. Ах Астахова "Мужская лирика. Женская лирика"

Ирина Астахова - один из самых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Широкая известность пришла к автору после публикации видео на стихотворение "Тебя хоть там любят?". В сборнике "Мужское/Женское" представлены стихотворения, написанные от лица двух противоположностей, уживающихся в авторе.

9. Егор Яковлев "Красный шторм.Октябрьская революция глазами российских историков"

Куда в Петрограде был запрещен вход "собакам и нижним чинам"; почему крестьяне взламывали двери помещичьих амбаров всей общиной, а не поодиночке; над кем была одержана первая победа отечественного подводного флота; каким образом царское правительство пыталось отбить русскую нефть у Нобелей и что из этого вышло; чему адмирал Колчак призывал учиться у японцев; зачем глава ЧК Феликс Дзержинский побрился налысо и тайно пробрался в воюющий Берлин в 1918 году.

10. Михаил Ширвиндт "Мемуары двоечника"

Стоимость: €14,99

Книга Ширвиндта Михаила пропитана юмором, иронией, - и, что особенно ценно, самоиронией. Видимо, это в семье родовое. С первых страниц книги автор приводит вас в свой дом, свою жизнь. Он рассказывает о ней без прикрас, не позируя и не стараясь выглядеть лучше, чем он есть. В книге, кроме семьи Ширвиндтов, вы встретитесь со многими замечательными людьми, среди которых Гердты, Миронов, Державин, Райкин, Урсуляк и другие. Автор доверил вам свою жизнь. Читайте ее, смейтесь, сопереживайте, учитесь на опыте и жизненных историях этой неординарной семьи.