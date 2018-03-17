#читатьнеперечитать: 5 лучших книг марта

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Woman | 17 марта 2018 года, 14:14

Почти каждую неделю на книжных полках пополнения - новинки на любой вкус и кошелек. Мы отобрали пять книг, которые непременно стоит почитать в марте!

1.Борис Акунин "Не прощаюсь"

аключительная книга эпопеи о приключениях московского сыщика Эраста Фандорина!

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2. Анна Матвеева "Есть!"

Роман “Есть!” – это и портрет современной русской жизни в городском интерьере, и картина метаний творческой души, загнанной в жесткие рамки формата, и гимн жизнелюбию и таланту. Перед вами роман о том, что каждый из нас заслуживает любви и сочувствия; у каждого из нас есть талант, даже если это только талант Есть!

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3.Наринэ Абгарян "Дальше жить"

Новая книга Наринэ Абгарян о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. “Писать о войне – словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь – предашь самое себя. Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось. Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее несокрушимая правда. В это нужно обязательно верить, чтобы дальше — жить”.

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4.Хейне Баккейд "Завтра я буду скучать"

Неподалеку от норвежского городка Трумсё, на безлюдном острове с маяком бесследно исчезает молодой человек по имени Расмус. Его родители обращаются за помощью к бывшему специалисту по полицейским допросам Торкильду Аске с просьбой найти их сына.

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Торкильд отправляется на маяк. Безлюдный остров накрыт полярным штормом, и холодные северные волны выносят на скалистый берег тело. И это не Расмус, а неизвестная девушка без лица. Торкильд Аске понимает, что он не один на острове, когда из бушующей воды выходит некто в водолазном костюме и забирает тело обратно в море.

5.Николай Свечин "По остывшим следам"

1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила премьер-министру Столыпину необычное дело. Два года назад в женском монастыре в Казани была похищена чудотворная икона Казанской Божией Матери. Полиция нашла воров, но саму реликвию отыскать не сумела. Столыпин командировал лучшего сыщика Департамента полиции, коллежского советника Лыкова, на поиск иконы.

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