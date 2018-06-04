Woman |

Лучшая пища для ума – книги. Только, чур, настоящие – бумажные! Чтение станет для тебя не только модной, но и по-настоящему полезной привычкой, если воспользуешься списком из 11 книг, которые ты непременно должна прочитать этим летом! По материалам Мой мозг.

Робин Шарма, «Монах, который продал свой феррари»

Все мы слышали истории о том, как преуспевающий и удачливый предприниматель или наемный работник бросал все, распродавал свое имущество и отправлялся в какую-нибудь дальнюю страну в поисках духовной истины. Произведение Робина Шарма, не единожды признанное бестселлером, как раз и повествует об одном из таких персонажей: весьма обеспеченный адвокат, переживающий духовный кризис, оставляет свою прежнюю жизнь ради погружения в древнюю культуру, чтобы благодаря восточной мудрости пробудить свою душу и победить поселившуюся в ней тоску. Посмотрим, чему он сможет научиться!

Элис Манро, «Дороже самой жизни»

Канадскую писательницу, получившую в 2013 году Нобелевскую премию по литературе, считают продолжательницей традиций А. П. Чехова за простоту, чистоту и, конечно, краткость. «Дороже самой жизни» – это буквально последняя работа Манро: по словам писательницы, она не планирует продолжать свои литературные труды. Книга представляет собой сборник коротких рассказов, повествующих о жизненных историях и судьбах героев. Если любишь описания тонкого внутреннего мира персонажей – эта книга точно для тебя!

Рэй Бредбери, «Вино из одуванчиков»

Это лето для кого-то не обойдется без великолепной книги знаменитого писателя, заставляющей задуматься о скоротечности времени, доброте, мимолетных мгновениях счастья, которые нужно подмечать. Насквозь пропитанное теплыми и солнечными воспоминаниями, это произведение поможет тебе насладиться ностальгией по детству и прочувствовать каждый миг, связанный с самой прекрасной порой года. Если еще не читала эту книгу – самое время исправить ситуацию!

Маркус Бакингем, Курт Коффман, «Сначала нарушьте все правила»

Если твое лето проходит в душных стенах офиса, самое время дать себе передышку и отвлечься на довольно интересную книгу, которая убедит тебя в том, что «лучшие в мире менеджеры делают по-другому». Десятки тысяч интервью, которые авторы провели с самыми эффективными управленцами современности, раскрывают секреты успешности и результативности: оказывается, иногда следует просто нарушать правила. Попробуй!

Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»

Одна из лучших книг для отпуска – увлекательная, волнующая, не оставляющая равнодушным ни единого читателя. Роман, побивший многие рекорды продаж, представляет собой исповедальное повествование героя, который был вынужден годами скрываться от закона. В этой книге есть все, с чем нормальные люди предпочли бы никогда не столкнуться в своей жизни, но о чем так интересно читать из своего уютного и безопасного гнездышка. Развод, лишение родительских прав, наркозависимость, ограбления, приговор — 19 лет в тюрьме строгого режима, побег, фальшивомонетчики, контрабандисты, индийская мафия, борьба за любовь… Словом, все, что не даст тебе заскучать этим летом!

Анна Гавальда, «35 кило надежды»

Очередная повесть французской писательницы, в этот раз написанная от лица 13-летнего мальчика, который упрямо ненавидит школу. Но не стоит думать, что книга предназначена для младшего поколения – она совершенно удивительным образом находит отклик в сердцах и детей старшего возраста, и самих взрослых. А если ты уже обзавелась потомством, то эта книга просто обязательна к прочтению: благодаря ей ты вспомнишь свою юность и научишься лучше понимать взрослеющих детей. «35 кило надежды» – это напоминание о том, как быть правильными родителями, а также о том, как важно не сдаваться и верить. Чтение займет у тебя не более одного-двух часов, и можем сказать с уверенностью: время будет потрачено не даром!

Экхарт Толле, «Живи сейчас!»

Эта книга станет твоим маленьким другом и настоящим спасением, если вдруг дождливым летним вечером тебе станет одиноко, грустно и, возможно, немного тревожно, если ты вступаешь в новый период своей жизни – по своей воле или по воле случая. Большой знаток израненных человеческих душ, Экхарт Толле раскроет тебе истинное положение дел в твоей жизни, подарит утешение, подскажет, как обрести душевную гармонию и перспективу, поможет вернуться в «точку сборки» и проложить тропинку собственного пути, чтобы наутро ты снова могла радоваться новому дню!

Джоджо Мойес, «Один плюс один»

Трогательная и невероятно захватывающая до последней страницы история Джесс, матери-одиночки, которая работает на двух работах и пытается при этом направить двоих своих детей на путь истинный. Неожиданно для героини, но ожидаемо для нас, в ее жизни появляется мужчина, у которого просыпается желание помощь Джесс и ее детям. Современная и небанальная, полная иронии и позитива, эта история заканчивается так, как и положено любовным романам!

Дженнифер Л. Скотт, «Уроки мадам Шик: 20 секретов стиля, которые я узнала, пока жила в Париже»

Если ты хочешь узнать традиции французских семей, а также секреты француженок о том, как выглядеть не просто прекрасно, но элегантно в любой ситуации, как привить себе полезные привычки, как не отказывать себе в любимых блюдах и при этом не поправляться, как во все убыстряющемся ритме жизни сохранить не только красоту, но и здоровье, то эта книга для тебя! Повествование ведется от лица автора – чистокровной американки, которая попала во французскую семью по программе обмена и волей-неволей была вынуждена кое-чему научиться…

Питер Мейл, «Франция. Год в Провансе»

Путешествовать можно сидя, не выходя из помещения: прямо в офисе или же дома, уютно устроившись между диванными подушками. Эта книга перенесет тебя в залитую солнцем провинцию Прованс, которая кажется довольно эксцентричной для любого приезжего. Главный герой романа покупает себе старый фермерский домик, чтобы начать здесь новую жизнь, пытается принять местный уклад и влиться в среду. Когда смотришь из окна своего дома на пробки и бетонные стены многоэтажек, происходящее в романе кажется каким-то неведомым чудом, которое находится далеко в параллельной Вселенной. И после прочтения книги начинаешь понимать, где тебе захочется провести следующий отпуск…

Дафна Дюморье, «Ребекка»

Если ты любишь, чтобы книга не только в сердце вызывала трепет, но и чтобы нервы будоражило, «Ребекка» точно для тебя! Роман, написанный еще в первой половине прошлого века, вошел в список 110 лучших произведений по версии ВВС. Экранизировать его не побрезговали четверо режиссеров, каждый в свое время, среди которых сам А. Хичкок. Это произведение, вышедшее во многом из «Джейн Эйр» и продолжившееся в романах Гессе и Кинга. По сюжету романа молодая женщина знакомится с аристократом, который гораздо выше ее по положению, да еще и является владельцем роскошного поместья Мандерли. После скорой свадьбы главная героиня переезжает к супругу в его владения, где ранее хозяйничала его прежняя жена Ребекка – ныне покойная. Очень скоро новая молодая жена начинает страдать от того, что ей не удается затмить свою предшественницу, которая, кажется, даже после своей смерти продолжает оставаться хозяйкой положения. Или не кажется?.. «Ребекка» непременно станет украшением твоей библиотеки и надолго останется в твоей памяти. Повествование настолько захватывающее, что, говорят, чтение этой книги подобно гипнозу. Обязательно надо прочесть!

Источник: Мой Мозг

фото: pixabay