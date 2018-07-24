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фото: .facebook.com/anja.starobinets

Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель».

Победители были объявлены по итогам фестиваля «Еврокон», проходившего во французском Амьене.

Кроме того, почетной награды «Гранд мастер Европы» был удостоен француз Жерар Клейн. Приз за лучшую экранизацию достался фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».

Анна Старобинец — российская журналистка, писательница, сценарист. Известна как автор книг «Переходный возраст», «Живущий», «Посмотри на него», «Резкое похолодание» и других. Работает в жанре фантастики, мистики, ужасов, магического реализма, также пишет детские книги.

Критики называют ее «русским Стивеном Кингом» и «королевой русского хоррора».

Произведения Старобинец переведены на английский, французский и испанский языки.

Писательнице 39 лет. Окончила филологический факультет МГУ. Начинала как переводчик-синхронист и частный репетитор. Сотрудничала с изданиями «Время новостей», «Аргументы и факты», «Гудок», «Эксперт», сейчас пишет для «Русского репортера».

Источник: РИА НОВОСТИ