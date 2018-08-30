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Книга под названием «Fashion Cake», написанная петербургским кондитером Анной Красовской, стала победителем международной премии Gourmand World Cookbook Awards. Данная премия является своеобразным «Оскаром» в сфере кулинарии и вручается каждый год авторам книг за вклад, внесенный в развитие гастрономической культуры.

На этот раз на звание лучшей кулинарной книги претендовали творения авторов из 21 страны: Аргентины, Бразилии, Китая, Финляндии, Франции, Германии, Гватемалы, Ирландии, Индии, Ирана, Люксембурга, Норвегии, Филиппин, Португалии, России, Южной Африки, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

Книга «Fashion Cakes» отличилась еще на начальном этапе конкурса, получив награды сразу в пяти номинациях. В основе книги, в которой представлены авторские рецепты тортов и кремов, лежит комбинация кондитерского искусства и высокой моды.

Источник: Kedem.ru