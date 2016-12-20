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Китайские женщины теперь тратят на пластическую хирургию в два раза больше денег ежемесячно, чем любые другие женщины в мире. Таковы результаты исследования экспертов компании Insight Engineers.

Принято считать, что настоящей меккой пластической хирургии является Южная Корея, и что местные жители проводят самое большое число косметических операций на душу населения в мире. Однако новое исследование показало, что пальму первенства в этом вопросе отныне удерживают китайские женщины. Каждый месяц они расходуют на пластические операции по $85 (80 евро), что в два раза выше среднестатистических показателей во всём мире. И даже несколько выше, чем у жительниц Южной Кореи, которые в данном рейтинге оказались на втором месте.

Одержимость китаянок косметической хирургией проистекает из желания выглядеть более красивыми - вот почему среднестатистический возраст местных пациенток, обращающихся к услугам хирургов в клиниках красоты, ощутимо ниже, чем в других странах.

Исследование также показало, что 74% китаянок связывают красоту человека исключительно с чертами его лица. Опять-таки, это больше, чем в других странах, жители которых проходили через аналогичные социологические опросы.

Чаще всего жительниц Китая беспокоит дряблая кожа и "птичьи лапки" - морщины в области уголков глаз. Некоторые китаянки готовы потратить абсолютно всё, что они только могут собрать, чтобы исправить свою внешность и соответствовать господствующим стандартам красоты.

По мнению Китайской ассоциации пластических и эстетических хирургов, расходы местных женщин на пластические операции будут каждый год увеличиваться на 20%. Сегодня Китай является третьим крупнейшим рынком косметической хирургии после Бразилии из США.