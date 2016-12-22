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В феврале 2017 года в Австралии стартует акция "Get Hairy February" — её организаторы призывают женщин не избавляться от волос на теле в течение месяца ради благотворительной кампании в поддержку переживших домашнее насилие. Все средства, собранные за время акции, будут переданы некоммерческой организации The Full Stop Foundation.

"Гладкая кожа без волос — западный стандарт красоты, которому стремятся соответствовать 95 % австралиек, — сказано на сайте "Get Hairy February". — Почему? В 1915 году большая корпорация запустила рекламную кампанию, в которой волосы подмышками и на ногах называли "уродливыми" и "постыдными". Сегодня девочки уже с десяти лет начинают избавляться от волос, чтобы не стыдиться своего тела. Этот стандарт красоты, как и многие другие, влияет на наше представление о теле, в том числе -- и о нашем собственном теле. Когда мы перестаём бриться, разрушаются эти и другие представления о том, как должна выглядеть и вести себя женщина".

Фото опубликовано Get Hairy February (@gethairyfebruary) Дек 4 2016 в 6:51 PST

Инициаторы кампании подчёркивают, что мода на эпиляцию связана с представлениями о роли женщин в обществе — жёсткие стандарты красоты являются частью системы, в которой существуют сексизм и гендерное насилие.

Источник: wonderzine.com