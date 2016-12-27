Ежедневный массаж – это просто и доступно каждому!
InfraTapp 2 с натуральным нефритом – это персональный массажист и косметолог, который всегда под рукой у тех, кто выбирает натуральное оздоровление и природные материалы.
До 8 января 2017 года на массажер с нефритом английской марки Health Island - скидка 20 евро, возможна рассрочка платежа на 6 месяцев без процентов.
Что подарит вам InfraTapp 2 с нефритом?
Расслабляющий массаж (слабое нажатие, низкие обороты) – это крепкий, здоровый сон и полное восстановление к утру. Такой массаж помогает снять усталость и избавиться от стресса, готовит внутренние органы к перевариванию пищи, возвращает ощущение счастья, снимает нагрузку суставов и позвоночника, успокаивает нервную систему, восстанавливает мышцы после физических нагрузок, улучшает работу лимфатической системы, повышает иммунитет, активизирует умственную деятельность, улучшает сон. Рекомендуем незадолго до ночного сна, а также полезен в обеденный перерыв и после трудового дня.
Тонизирующий массаж (высокие обороты, сильное нажатие) подарит заряд бодрости и сил на весь день. Он усиливает кровообращение, помогает избавиться от отечности, улучшает работу внутренних органов, возвращает тонус кожи, имитирует гимнастику мышц, вызывает прилив жизненных сил. Советуем применять в первые утренние часы.
Антицеллюлитный массаж (высокие обороты, горячий нефрит) эффективно устранит воспаление жировой клетки, возвратит тонус кожи и красоту.
Прогревание нефритом без массажа устраняет воспаление при насморке, гайморите, воспалении уха, бронхите, болях в суставах, болезнях печени и почек, мастопатии, простатите и др.
Многофункциональное применение массажера - в инструкции, с картинками и подробным описанием.
Ученые Древнего Китая связывали нефрит с почками человека -- органом, "ответственным" за жизненную энергию. Китайские императоры предпочитали нефрит золоту и другим драгоценным камням. Иероглиф, обозначающий нефрит на китайском языке, совмещает в себе понятия "драгоценный", "благородный" и "чистый".
Необыкновенный нефрит, "камень жизни"...
-полезен для системы кровообращения, устраняет проблемы с селезенкой,
-снимает любые внутренние и внешние воспаления,
-обладает способностью разглаживать кожу лица.
Японская медицина доказала лечебные эффекты инфракрасного тепла. Это...
регуляция кровяного давления,
быстрое улучшение кратковременной памяти,
устранение нарушений кровообращения в головном мозге,
способствование быстрому выздоровлению,
значительные улучшения при артрите, снижение боли,
снижение синдрома менопауз, нервозности, депрессий,
дезодорирующее, очищающее, "противоядное" действие,
стимуляция роста и развития,
разрушение вредных веществ и токсинов и помощь в выведении их из организма,
предотвращение распространения вредных микробов и грибков в организме,
уничтожение некоторых видов вируса гепатита,
нейтрализация вредного воздействия электромагнитных полей,
нейтрализация последствий радиоактивного облучения,
излечение дистрофии,
повышение количества инсулина у больных сахарным диабетом,
лечение цирроза печени,
смягчение и рассасывание коллоидных рубцов,
укрепление иммунитета для ежедневной профилактики рака.
Стоимость массажера -- 170 евро, бесплатно познакомиться с его воздействием можно каждый день в магазине массажеров Health Island (т/ц Mols, 2-й этаж) и SPA-центре Baltic Beach Hotel в Юрмале (2-й этаж отеля). Подробности -- по тел. 27073838 и на сайте www.health-island.lv.