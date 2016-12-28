В Instagram начался флешмоб с прическами в виде елки (1)
Woman | 28 декабря 2016 года, 14:16
В социальной сети Instagram набирает популярности хэштег #christmastreehair, под которым многочисленные пользователи выкладывают фото своих причесок в виде новогодней елки, сообщает cosmopolitan.com.
Участвующие в новогоднем флешмобе укладывают волосы в форме конуса, имитируя елку с украшениями.
Флешмоб зародился после того, как в одном из аккаунтов, посвященных ретро-моде, появились снимки подобных укладок, сделанные в 70-е годы прошлого века.
Интересно, что в акции принимают участие не только женщины, но и мужчины. И не только делают необычные укладки, но и красят волосы в зеленый цвет.
Источник: ukranews.com
Разве это можно назвать прической то,что голове?,Или головой то, что под прической? В такой ситуации собака хоть делом занимается, и без всякого выпендрежа и ПИАРа.