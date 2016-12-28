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В социальной сети Instagram набирает популярности хэштег #christmastreehair, под которым многочисленные пользователи выкладывают фото своих причесок в виде новогодней елки, сообщает cosmopolitan.com.

Участвующие в новогоднем флешмобе укладывают волосы в форме конуса, имитируя елку с украшениями.

Фото опубликовано Kayla (@kaylong14) Дек 26 2016 в 3:05 PST

Фото опубликовано Rochelle did my hair (@rochelledidmyhair) Дек 25 2016 в 10:43 PST

Флешмоб зародился после того, как в одном из аккаунтов, посвященных ретро-моде, появились снимки подобных укладок, сделанные в 70-е годы прошлого века.

Фото опубликовано boopdidoo (@boopdidoo) Дек 25 2016 в 5:39 PST

Фото опубликовано Vecina Beauty Supply (@vecina_beauty_supply_) Дек 26 2016 в 7:09 PST

Фото опубликовано Carrie (@carrie_floyd1) Дек 24 2016 в 5:21 PST

Фото опубликовано Isabel (@queerveganisabel) Дек 24 2016 в 5:51 PST

Интересно, что в акции принимают участие не только женщины, но и мужчины. И не только делают необычные укладки, но и красят волосы в зеленый цвет.

Фото опубликовано Mark Evans (@markevansonline) Дек 23 2016 в 7:24 PST

Фото опубликовано Jami (@jamilurve) Дек 17 2016 в 11:17 PST

Фото опубликовано Savannah Spellman (@msbannah) Дек 14 2016 в 8:13 PST

Источник: ukranews.com