Горячие штучки: израильские девушки-военные покорили соцсети

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Woman | 29 декабря 2016 года, 15:53

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на аккаунт в Instagram под названием Hot Israeli Army Girls ("Горячие девушки из армии Израиля").

На странице собрано более двух тысяч снимков молодых израильтянок, служащих или отслуживших в армии. Большинство из них представляют собой коллаж из фото в военной форме и фото в купальнике. В каждом посте указан ник девушки в Instagram.

В настоящий момент на аккаунт подписаны около 70 тысяч пользователей.

Как отмечает Daily Mail, большинству девушек на этих снимках — от 18 лет до 20 с небольшим.

В Израиле призыву по достижении 18 лет подлежат как мужчины, так и женщины, которые обязаны провести в армии минимум два года.

Источник: РИА Новости
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