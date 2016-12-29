Горячие штучки: израильские девушки-военные покорили соцсети
Woman | 29 декабря 2016 года, 15:53
Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на аккаунт в Instagram под названием Hot Israeli Army Girls ("Горячие девушки из армии Израиля").
На странице собрано более двух тысяч снимков молодых израильтянок, служащих или отслуживших в армии. Большинство из них представляют собой коллаж из фото в военной форме и фото в купальнике. В каждом посте указан ник девушки в Instagram.
В настоящий момент на аккаунт подписаны около 70 тысяч пользователей.
Как отмечает Daily Mail, большинству девушек на этих снимках — от 18 лет до 20 с небольшим.
В Израиле призыву по достижении 18 лет подлежат как мужчины, так и женщины, которые обязаны провести в армии минимум два года.
Источник: РИА Новости