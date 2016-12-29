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Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на аккаунт в Instagram под названием Hot Israeli Army Girls ("Горячие девушки из армии Израиля").

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jul 5, 2015 at 11:26pm PDT

На странице собрано более двух тысяч снимков молодых израильтянок, служащих или отслуживших в армии. Большинство из них представляют собой коллаж из фото в военной форме и фото в купальнике. В каждом посте указан ник девушки в Instagram.

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jul 1, 2015 at 12:42pm PDT

В настоящий момент на аккаунт подписаны около 70 тысяч пользователей.

Как отмечает Daily Mail, большинству девушек на этих снимках — от 18 лет до 20 с небольшим.

В Израиле призыву по достижении 18 лет подлежат как мужчины, так и женщины, которые обязаны провести в армии минимум два года.

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 28, 2015 at 7:23am PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 25, 2015 at 7:28am PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 24, 2015 at 2:11am PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 21, 2015 at 4:46am PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 19, 2015 at 2:31am PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 14, 2015 at 1:18pm PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Jun 14, 2015 at 1:18pm PDT

A photo posted by Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) on Apr 12, 2015 at 7:32am PDT