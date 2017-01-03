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В погоне за идеальным загаром женщины готовы пойти на всяческие ухищрения. Например, бразильянки в последнее время вместо купальников используют скотч, сообщает life.ru.

В Бразилии сейчас стоит 30-градусная жара, и большой популярностью пользуются уличные веранды для любительниц зимних солнечных ванн.

Одной из хозяек таких веранд пришла в голову идея использовать скотч вместо купальников. На ноу-хау ее натолкнули злостные комментарии в соцсетях. Недоброжелатели высмеяли белые следы от купальников на телах посетительниц веранды. В жизни же всё произошло наоборот — клиентки стремятся к тому, чтобы на теле оставались белые полоски. Для них в португальском языке даже существует специальный термин — marquinha.