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Итальянский парфюмер Алессандро Гуалтиери, вдохновившись знаменитым произведением российского писателя Венедикта Ерофеева "Москва -- Петушки", создал унисекс-парфюм Nasomatto Baraonda.

Вопреки советам героя литературного опуса, композиция духов представляет собой не термоядерную смесь неудобоваримых веществ, содержащих спирт (вроде коктейля "Поцелуй тети Клавы" -- смеси водки с красным вином), а довольно приятный вкусовой букет качественного алкоголя. В нем слышатся нотки выдержанного рома с пряностями – мускатным орехом, гвоздикой, корицей, кардамоном.

И, подобно виски, аромат оставляет сладко-древесное послевкусие с оттенками сухофруктов, пачули и кумарина с тонами горького шоколада.

Источник: buro247.ru