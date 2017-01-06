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Матовые, песочные, замшевые, бархатные ногти — как бы сюрреалистично все это ни звучало, смиритесь: именно так выглядят главные маникюрные тренды сезона buro247.ru.

Длина и форма

Ничего удивительного: моднее всего по-прежнему ногти короткой длины и максимально натурального вида. Форму подбирайте, исходя из естественных особенностей именно ваших пальцев: либо мягкий квадрат, либо овал. Разумеется, ногти должны быть свои — акрил решительно не пройдет.

Фото опубликовано Jin Soon Choi (@jinsoonchoi) Окт 17 2016 в 7:33 PDT

Текстура и покрытие

На самых модных ногтях этой зимы — матовые, песочные, пудровые, бархатные и даже замшевые текстуры (как бы странно это ни звучало, когда мы говорим о лаках).

Матовое покрытие лака или гель-лака остается незаменимым в этом сезоне. Если нет матового лака нужного цвета — смело наносите на обычный, глянцевый, матовое покрытие.

Фото опубликовано Jura (@juracka25) Ноя 8 2016 в 9:54 PST

Текстуры можно сочетать: к примеру, на одном ногте спокойно уживется матовый топ с глянцевой полоской.

Также актуальна классическая текстура, как, например, у лаков Dior Vernis. Она дает эффект сильно пигментированного сияния.

Фото опубликовано SoNailicious ® (@so_nailicious) Окт 30 2016 в 3:20 PDT

Принты и дизайн

Подсказка: основные компании по производству лаков и гель-лаков — американские. Поэтому они ориентируются на маникюрные тренды с Нью-Йоркской недели моды: геометрические узоры и полоски в разнообразных вариациях. Особенно эффектно все это смотрится в сочетании с черным лаком, но более жизнерадостные варианты тоже предусмотрены: к примеру, цветные акценты на неокрашенной пластине.

Фото опубликовано deborah lippmann (@deborahlippmann) Ноя 4 2016 в 6:38 PDT

Фото опубликовано Beauty Kitchen Кухня Красоты (@gladunnails) Ноя 30 2016 в 8:53 PST

Если все это вам кажется слишком смелым решением, можно сделать дизайн в менее радикальных цветах. Выберите 5 лаков — от светло-бежевого до рыже-коричневого — и сделайте эффект деграде (перехода оттенков). Но не градиентом на каждом ногте, как это было модно пару лет назад, а на всех пяти пальцах: на каждом — лак чуть-чуть другого оттенка.

Фото опубликовано iDemJewelry (@idemjewelry) Окт 12 2016 в 12:34 PDT

Цвета

Пузырьки с неоновыми лаками отставьте куда подальше и приглядитесь к приглушенным, мягким цветам: болотный, шоколадный, голубой, серый.

Фото опубликовано deborah lippmann (@deborahlippmann) Ноя 27 2016 в 6:18 PST

Скучно? Попробуйте золотой лак. Хотя что-то подсказывает нам: как бы ни старались nail-эксперты косметических марок внедрить в моду все золотистое и природное, самыми трендовыми оттенками останутся черные, винно-бордовые и ежевичные.

Фото опубликовано deborah lippmann (@deborahlippmann) Дек 9 2016 в 8:20 PST