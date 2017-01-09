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Ученые из Оксфорда проанализировали данные — физические и умственные — более 16 тысяч женщин. Результат поразил сначала исследователей, а вслед за ними и широкую общественность.

Во-первых, был подтвержден сделанный ранее другими учеными вывод: чем больше у женщины попа, тем выше ее интеллект. Всё дело в том, что в организме пышных дам много Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые улучшаю работу мозга, и, следовательно, делают обладательниц этого мозга умнее.

Во-вторых (и это новый факт!), женщины с большими попами не только умнее, но и здоровее. Оказывается, у женщин с выдающимися формами снижен уровень холестерина и глюкозы, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет, кстати, тоже предпочитает обходить пышнопопых женщин стороной (разумеется, если женщина не вся пышная из-за неконтролируемого поедания шоколада).

Источник: maximonline.ru