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Самая полная в мире манекенщица Тесс Холлидей опубликовала фотографию в нижнем белье на своей странице в соцсети Instagram. За обновлениями модели следят более 1,4 миллиона пользователей.

"Когда они пытаются затмить тебя и ты напоминаешь им, что это никогда не подвергалось сомнению", — подписала снимок манекенщица.

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management.

Женщина умеет пошутить над собой. Например, в декабре Холлидей опубликовала в Instagram селфи из гостиничного номера. На снимке она продемонстрировала, что не смогла запахнуть халат, который ей предоставили в отеле.