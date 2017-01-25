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Монах-буддист Кодо Нисимура из Японии стал сенсацией в мире моды. В прошлом году после официального завершения обучения получил сан. Но, как бы противоречиво это не звучало, молодой мужчина, родившийся в Токио, параллельно является одним из самых востребованных визажистов в fashion-индустрии. Кроме того, он совершил каминг-аут и снялся для обложки ЛГБТ-журнала Out in Japan.

Эти, казалось бы, взаимоисключающие друг друга факты из жизни Кодо не мешают ему носить одежду монаха и не лишают его сана. В буддизме священнослужителей учат одеваться скромно, и в связи с этим у Нисимура часто возникали сомнения в том, является ли правильным совмещать религию и моду.

Фото опубликовано Kodo Nishimura (@kodinza) Дек 24 2016 в 7:02 PST

Решить этот вопрос ему помог учитель, который объяснил, что главное в выбранной профессии — это доносить до окружающих свои идеи и помогать им самосовершенствоваться.

Фото опубликовано Kodo Nishimura (@kodinza) Сен 9 2016 в 11:35 PDT

На данный момент за спиной у Кодо большой опыт работы с различными клиентами, в числе которых была и участница конкурса "Мисс Вселенная". Монах-визажист признался, что почувствовал тягу к искусству мейкапа, когда помогал своей подруге собираться на какое-то мероприятие. Сейчас, помимо работы на показах и во время различных фотосессий, он бесплатно преподает уроки визажа представителям ЛГБТ-сообщества в Японии.

Фото опубликовано Kodo Nishimura (@kodinza) Май 9 2016 в 9:21 PDT

Напомним, что недавно лицом косметической компании Maybelline New York впервые стал мужчина -- бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес, не скрывающий свое нетрадиционной ориентации.

Источник: graziamagazine.ru