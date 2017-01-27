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В столице Филиппин стартовал конкурс "Мисс Вселенная", на который съехались 86 красавиц со всего мира.

Девушки уже продемонстрировали купальники, вечерние платья, а также национальные костюмы.

В финальный этап пройдут 12 кандидаток, и именно из них 30 января выберут победительницу. По словам организаторов, ожидается, что за коронацией по ТВ будут наблюдать более полумиллиона человек.

"Мисс Испания".

"Мисс Германия".

"Мисс Уругвай".

"Мисс Франция".

"Мисс Китай".

"Мисс Португалия".

"Мисс Сьерра-Леоне".

"Мисс Вьетнам".

"Мисс Швеция".

Представительницы стран Балтии в конкурсе не участвуют.

Россию на конкурсе представляет 22-летняя студентка Британской школы дизайна в Москве Юлиана Королькова.