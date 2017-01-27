В Маниле стартовал конкурс "Мисс Вселенная"

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Woman | 27 января 2017 года, 17:07

В столице Филиппин стартовал конкурс "Мисс Вселенная", на который съехались 86 красавиц со всего мира.

Девушки уже продемонстрировали купальники, вечерние платья, а также национальные костюмы.

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В финальный этап пройдут 12 кандидаток, и именно из них 30 января выберут победительницу. По словам организаторов, ожидается, что за коронацией по ТВ будут наблюдать более полумиллиона человек.

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"Мисс Испания".

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"Мисс Германия".

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"Мисс Уругвай".

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"Мисс Франция".

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"Мисс Китай".

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"Мисс Португалия".

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"Мисс Сьерра-Леоне".

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"Мисс Вьетнам".

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"Мисс Швеция".

Представительницы стран Балтии в конкурсе не участвуют.

Россию на конкурсе представляет 22-летняя студентка Британской школы дизайна в Москве Юлиана Королькова.

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Источник: "Комсомольская правда"
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